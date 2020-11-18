На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

На YouTube появится реклама, которая сфокусируется на аудиоформате. Она предназначена для видеороликов, которые больше слушают, чем смотрят. Об этом пишет TechCrunch. Предполагается, что этот формат будет использоваться в музыкальных клипах, подкастах или YouTube Music.

В сервисе отмечают, что не обязательно обходиться исключительно аудиодорожкой, но предлагает в некоторых случаях сфокусироваться на ней. Основная коммуникация должна происходить в аудиоформате. По их мнению, это окажет лучший эффект на аудиторию, которая слушает форматы, позволяющие минимальное количество времени уделять экрану.

YouTube утверждает, что более 75 % подобных кампаний привели к значительному повышению узнаваемости брендов. Главное условие, чтобы закрыв глаза человек мог представить себе объект рекламы.

Кроме этого, сервис предложил рекламодателям показывать целевую рекламу с ориентировкой по музыкальным жанрам - k-pop, латиноамериканской музыке и другим направлениям. Руководитель музыкального отдела YouTube Лайор Коэн отметил, что это важное изменение. По его словам, в сервисе зарегистрировано более двух миллиардов пользователей и каждый из них смотрит хотя бы одно музыкальное видео в месяц.