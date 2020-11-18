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На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят
12:58 18.11.2020 |
На YouTube появится реклама, которая сфокусируется на аудиоформате. Она предназначена для видеороликов, которые больше слушают, чем смотрят. Об этом пишет TechCrunch. Предполагается, что этот формат будет использоваться в музыкальных клипах, подкастах или YouTube Music.
В сервисе отмечают, что не обязательно обходиться исключительно аудиодорожкой, но предлагает в некоторых случаях сфокусироваться на ней. Основная коммуникация должна происходить в аудиоформате. По их мнению, это окажет лучший эффект на аудиторию, которая слушает форматы, позволяющие минимальное количество времени уделять экрану.
YouTube утверждает, что более 75 % подобных кампаний привели к значительному повышению узнаваемости брендов. Главное условие, чтобы закрыв глаза человек мог представить себе объект рекламы.
Кроме этого, сервис предложил рекламодателям показывать целевую рекламу с ориентировкой по музыкальным жанрам - k-pop, латиноамериканской музыке и другим направлениям. Руководитель музыкального отдела YouTube Лайор Коэн отметил, что это важное изменение. По его словам, в сервисе зарегистрировано более двух миллиардов пользователей и каждый из них смотрит хотя бы одно музыкальное видео в месяц.
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