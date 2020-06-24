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Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров
16:48 23.06.2020 |
Последствия глобального кризиса ощущают на себе все компании. И SEO-агентства не исключение. По большей части именно digital-студии больнее всего переживают кризис, поскольку все их клиенты начинают массово сокращать расходы на продвижение сайта. Либо и вовсе отказываются от услуг.
Поэтому SEO-агентства вынуждены проявлять невероятную креативность. Им приходится думать не только о том, как выжить самому, но и как помочь выжить своим клиентам. В итоге меняется организация работы, появляются новые услуги, разрабатываются эффективные стратегии....
Ниже мы приведем несколько практичных советов, которые помогут пережить кризис с минимальными потерями. Причем они будут полезны не только digital-агентствам, но и SEO-специалистам, работающим на фрилансе.
1. Общайтесь с клиентами
Удержать клиентов в разгар кризиса невероятно сложно. Тут понадобится эффективная коммуникация, максимальная гибкость, эмпатия и понимание. Предлагайте им альтернативные варианты продвижения с меньшим бюджетом, другими стратегиями - в общем, цените каждого клиента и старайтесь его сохранить.
2. Отложите повышение расценок
Если до начала кризиса вы планировали поднять расценки и даже объявили об этом клиентам - откажитесь от этой идеи. Или как минимум обсудите это с каждым заказчиком отдельно.
Сохранение прежних цен на время кризиса - это хороший шаг навстречу клиенту. Такая лояльность и поддержка незамеченной не останется.
3. Сосредоточьтесь на узнаваемости бренда
Откажитесь от запуска новых кампаний, нацеленных на повышение конверсии. Во-первых, они слишком затратные. Во-вторых, у людей все равно практически нет денег на руках.
Сейчас лучше всего поработать над узнаваемостью бренда. Для этого отлично подойдут рекламные кампании на вовлеченность в Facebook и Instagram. Пробуйте, тестируйте, анализируйте. Если получится - вы сэкономите деньги клиентов и сможете продолжать работу с ними.
4. Смените фокус
Активных продаж в разгар кризиса ждать не приходится. Вместо того чтобы впустую тратить деньги на привлечение новых клиентов и увеличение конверсии, поработайте лучше над повышением лояльности. То есть, над тем, как потенциальные потребители будут относиться к продукции/услугам.
Это отличное направление для развития бизнеса. Тем более что время позволяет над этим поработать.
5. Выживайте вместе
Будьте готовы к тому, что клиент может в самый последний момент урезать бюджет, приостановить рекламную кампанию или отложить ее запуск, попросить отсрочить оплату на неделю и т.п. Проявите снисходительность и понимание: лучше пойти на встречу клиенту, чем потерять его насовсем.
Воспринимайте это как командную игру. Поможете выжить своим клиентам, а они останутся и помогут вам.
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