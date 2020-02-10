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Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%
22:34 10.02.2020 |
В системе коммерческого PR в 2020 году прогнозируют рост на 5%, когда общий объем рынка достигнет 980 млн грн. По итогам 2019 года эта сумма составляет 953 млн грн.
Такие данные сообщили на пресс-конференции в Укринформе представители компании стратегических коммуникаций Publicity Creating, ссылаясь на Всеукраинскую рекламную коалицию.
В то же время в Publicity Creating называют собственные прогнозы роста рынка коммерческого PR - на 7-12%.
«Наибольшее развитие будет касаться сектора business to business и стратегического PR. Под стратегическим пиаром мы имеем в виду комплексные долгосрочные программы, направленные на достижение стратегических целей заказчиков. И каждый из этих сегментов может показать рост в 10-12%», - отметила Руслана Плис, account director компании Publicity Creating.
Среди положительных тенденций на рынке специалисты компании отмечают: возврат лидерства СМИ для PR (для трансляции информации на целевые аудитории); востребованность PR у украинских производителей с целью построения общественной репутации; запрос у PR среди активистов, волонтеров, молодого поколения на чистую экологию, энергоэффективность, здоровый образ жизни.
Из негативных тенденций эксперты называют: недооценку некоторыми участниками PR-рынка репутационных факторов и их влияние на достижение результатов, а также уверенность рекламных агентств в том, что они могут параллельно заниматься PR без специальной стратегии.
В течение последних 5 лет количество PR-компаний на украинском рынке не меняется и составляет 100-140. Относительно уровня предоставляемых ими услуг, то все зависит от того, насколько компания является современной и внедряет инновационные технологии, насколько она разветвленная и есть ли у нее отдел продаж, исследований и аналитики, стратегического планирования, насколько сильна копирайтерская служба, считает Валерий Курейко, директор компании Publicity Creating.
«Новая тенденция 2020 года - это пиар-реновации. Меняется внешний вид отелей, ресторанов, происходит модернизация как в дизайне, так и в системах, подающих интернет, воздух и другие технологические решения. Пиар-компании тоже должны пройти реновацию, отвечая сегодняшнему состоянию на рынке», - отметил Курейко.
Он также обратил внимание, что с появлением социальных медиа значительно возросла роль «первого лица», когда руководители предприятий постят домашних любимцев, свои хобби и развлечения в свободное от работы время. Соответственно, появилось новое направление PR-консультаций, советов и тренингов для целых советов директоров, как обращаться с разными СМИ и в социальных сетях.
Компания Publicity Creating присутствует на рынке PR-коммуникаций Украине 22 года, ее клиентами являются более 700 компаний в разных сферах бизнеса, негосударственных, культурных и общественных организаций.
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