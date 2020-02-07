Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

Для американцев Super Bowl- самое ожидаемое спортивное событие года, когда определится победитель финального матча национальной футбольной лиги США, а для всего остального мира, далекого от спорта в Штатах, это самое ожидаемое событие в мире коммерческой рекламы. Несмотря на то, что стоимость с каждым годом только увеличивается, компании и не думают прекращать снимать ролики, просто начинают это делать немного хитрее.

Положа обе руки на сердце и стиснув покрепче зубы, ценник на трансляцию рекламы можно назвать относительно оправданным - возможность показать свой ролик более чем сотне миллионов человек предоставляется не каждый день. Но к 2020 году эта цифра вышла за рамки добра и зла: если в 1967 году за показ 30-секундой рекламы нужно было заплатить 42 тысячи долларов, то в этом году стоимость трансляции того же хронометража достигла 5,6 миллионов долларов (в прошлом году, для сравнения, было 5,2 миллиона).

Из-за этого многие компании отказываются транслировать свою рекламу на матче - в этом году стоимость эфира для короткого ролика испугала даже такие крупные медиакомпании как Sony Pictures, Warner Brothers и Netflix. Многие автопроизводители, как и другие компании, идут по другому пути: снимают полнометражные ролики в среднем на 2,5-3 минуты, публикуют их незадолго до матча, а на самом «Супербоуле» показывают сокращенные версии максимум на минуту. Несмотря на то, что количество рекламы с каждым годом постепенно сокращается, выбрать по-прежнему есть из чего, что мы и сделали.

GMC Hummer. «Тихая революция»





Конечно же, главной премьерой, о которой американцам стоило рассказать в рекламе для миллионов зрителей - это возрожденный электрический Hummer. В ролике они говорят, что 1000 лошадиных сил, 15 591 Нм крутящего момента и разгон с места до 100 километров в час за три секунды скоро будет абсолютно бесшумными. И если таким образом компания решила намекнуть на характеристики нового «Хаммера», нас явно ждет кое-что любопытное.

Genesis GV80. «Прощальная вечеринка»





Премиальный суббренд корейской марки Hyundai продолжает продвигать себя как новое слово в роскоши, на которое обязательно стоит обратить внимание молодежи. В ролике американская модель Крисси Тайген вместе с мужем, музыкантом Джоном Леджендом, приезжает на роскошную вечеринку, произносит там оду новому взгляду на роскошь, разносит в щепки «старую школу» со всеми ее пороками, и красиво удаляется с грустного торжества на первом кроссовере компании GV80.

Audi e-tron Sportback. «Отпусти и забудь»





Немцы решили в этом году пойти ва-банк и за минутный ролик хайпануть на трех популярных темах: «Игре престолов», новой части «Холодного сердца», а также на противостоянии автомобилей с классическими ДВС и электромобилей. В главной роли Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи Старк, за рулем электрического кроссовера e-tron Sportback стоит в пробке и поет песню Эльзы «Отпусти и забудь». Как минимум, это просто красиво.

Jeep Gladiator. «День сурка»





Билл Мюррей снова оказывается в «Дне сурка», как в одноименном фильме 1993 года. Только в этот раз актер с первой секунды понимает, что происходит - он крадет того самого сурка, запрыгивает с ним в Jeep Gladiator и они отправляются развлекаться, причем вопреки оригинальному сценарию, развлечения каждый день меняются. Все это вторит главному посылу компании - ни один день не будет похож на предыдущий за рулем Jeep Gladiator.

Hyunda Sonata. «Умная пагковка»





Нет, это не опечатка в заголовке. Просто южнокорейская компания решила подойти с юмором к своей рекламе. В ролике, который рассказывает про систему «умной парковки» на новой Sonata, приняли участие актеры Рэйчел Дратч, Джон Красински и Крис Эванс. Все они знамениты не только своими ролями, но и бостонским акцентом, которому присуще полное игнорирование звука «r» в середине слова. Поэтому героям приходится немного потрудиться, чтобы объяснить работу системы «Smaht Pahk» (вместо Smart Park, на русском языке звучало бы как «Умная пагковка»).

Porsche Taycan. «Ограбление»





Штутгартская марка нарушила 23-летний обет молчания и наконец-то сняла ролик для «Супербоула» (в последний раз она это делала аж в 1997 году). Ролик все равно вышел зрелищным и вызывающим неконтролируемое желание пересматривать его снова и снова. По сюжету из музея компании угоняют электрический Taycan, а все сотрудники отправляются в погоню за вором. В конце зрителей ждет неплохой сюжетный твист, а заодно возможность посмотреть на новое купе Porsche 911 GT3 в кузове 992, которое марка пока что не представила официально.

Toyota Highlander 2020





Главную роль в этом ролике сыграла Коби Смулдерс, исполнительница ролей Робин в сериале «Как я встретил вашу маму» и Марии Хилл во вселенной Marvel. Героиня ездит за рулем нового Toyota Highlander и забирает друзей из разных опасных локаций начиная от мира дикого запада и заканчивая нападением монстра на научную станцию на севере. Завершается ролик красивым проездом по Нью-Йорку и попыткой оторваться все от того же монстра.

Kia Seltos. «Сильные никогда не сдаются»





Kia, в отличие от остальных производителей, избрала более серьезный тон для своей рекламы. Главную роль сыграл Джош Джейкобс, успешный игрок футбольного клуба «Оклендские Рейдеры». В детстве ему пришлось какое-то время жить на улице и в рекламе футболист обращается к маленькому себе, чтобы вдохновить на работу и дать силы «стать жестче мира вокруг». Сильный и очень мотивирующий ролик, в котором заодно марка представила свою новинку, Kia Seltos.