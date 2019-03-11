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Facebook теряет молодых пользователей — исследование
09:58 11.03.2019 |
Facebook с 2017 года потерял 15 миллионов американских пользователей, пользователей от 12 до 34 лет в соцсети стало меньше на 17%.
Об этом сообщает Mashable со ссылкой на исследование компании Edison Research.
Телефонный опрос 1500 жителей США в возрасте от 12 лет и старше показал, что 61% из них пользуются Facebook, этот показатель уменьшился на 1% с 2018 года, а в 2017 году соцсетью пользовались 67%.
Среди американских пользователей от 12 до 34 лет около 62% используют Facebook, тогда как в 2018 году их было 67%, а в 2017 - 79%.
При этом Facebook увеличивает популярность в США среди пользователей от 55 лет и старше.
При том, что американцы уходят из Facebook, вместо них в соцсети появляются новые пользователи со всего мира - в январе Facebook сообщил, что у него было 2,32 млрд активных пользователей в месяц, что на 9% больше, чем в прошлом году.
Большая часть молодых пользователей перешла в Instagram, который принадлежит Facebook. Некоторые из них перешли на Snapchat, который с 2017 года пережил значительный рост.
Показатели Pinterest и Twitter были в основном без изменений за последние пять лет, а другие конкуренты фактически потеряли долю рынка в целом.
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