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Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
09:30 04.03.2019 |
Компания Facebook подала в суд на четыре китайские компании за содействие продаже фальшивых учетных записей и "накрутку" лайков.
Об этом сообщили в пресс-центре компании, передает "Укринформ".
«Facebook и Instagram подали в федеральный суд США иск против четырех компаний и трех лиц в Китайской Народной Республике, при содействии продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков», - говорится в сообщении.
Отмечается, что лица, против которых подан иск, действовали и на платформах других поставщиков онлайн-услуг, таких как Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.
В судебном иске компания просит запретить мошенникам продавать поддельные аккаунты, способствовать накрутке лайков и подписчиков в Facebook и Instagram, нарушать права на товарный знак Facebook на сайтах, а также использовать фирменные доменные имена Facebook для управления их (обвиняемых компаний) веб-страницами.
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