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Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду
21:11 04.02.2019 |
Сеть мебельных магазинов IKEA предоставила своим покупателям весьма необычную услугу - теперь они смогут не приобретать понравившуюся им мебель, а брать ее в аренду и затем возвращать.
Как сообщает издание Financial Times, для начала планируется сдавать в аренду офисную мебель, а затем - кухонную.
"Мы с нашими партнерами будем работать таким образом, что вы сможете арендовать мебель. Когда срок аренды заканчивается, вы отдаете ее обратно и можете арендовать что-нибудь другое", - рассказал изданию глава управляющей компании Inter Ikea Турбьёрн Лёф.
"Вместо того, чтобы выбрасывать ее [мебель], мы немного отремонтируем ее и сможем продать, продлевая срок жизни продукта", - пояснил он.
Аналитик розничной торговли Кейт Хардкасл в беседе с Би-би-си отметила, что эта мера знаменует новый этап развития компании, которая много лет специализируется на продаже доступной мебели и сегодня ищет новые подходы к ведению бизнеса.
Аренда мебели является частью масштабного плана компании, цель которого - сохранение окружающей среды и снижение отходов производства.
Как заявил представитель IKEA, компания хочет, чтобы люди "играли активную роль в развитии экономики замкнутого цикла". По его словам, компания дает клиентам возможность "покупать продукцию, пользоваться ей и передавать ее дальше".
"На некоторых рынках, в том числе в Швейцарии, мы тестируем возможные решения и реализуем пилотный проект по аренде мебели. Однако еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть", - пояснил представитель IKEA.
В Британии помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции. В новом магазине IKEA, который откроется юго-востоке Лондона в четверг, будет работать учебная лаборатория для изучения различных способов продления срока годности товаров.
В рамках новой бизнес-модели IKEA также планирует открывать небольшие магазины в черте крупных городов. Сегодня большинство торговых центров сети расположены вне городской черты, так как они занимают огромные площади.
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