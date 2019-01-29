Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

Эксперты исследовательской компании World Brand Lab опубликовали рейтинг самых влиятельных брендов World's 500 Most Influential Brands.

Этот рейтинг публикуется начиная с 2004 г. Он основан на трех ключевых индикаторах - доля рынка, лояльность бренду и мировое лидерство.

В рамках исследования эксперты проводят оценку свыше 20 тыс. мировых брендов.

Больше всего брендов из США - 8 из первой десятки и 223 из топ-500.

Ниже мы расскажем о 10 самых влиятельных брендах 2018 г.

10. McDonald's

McDonald's - это самый посещаемый ресторан быстрого питания в США среди молодежи согласно исследованию Morgan Stanley.

Этот бренд популярен не только в Америке, но и во многих других странах мира.

В ресторанах McDonald's также подхватили тенденцию к использованию свежих ингредиентов, что положительно сказалось на их имидже.

9. Toyota

Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).

Toyota Motor Corporation является основным членом Toyota Group. С этой компанией в основном ассоциируется бренд Toyota. Свою деятельность компания начинала с выпуска автоматических ткацких станков.

Toyota - одна из крупнейших компаний, продвигающих использование гибридных автомобилей на массовый рынок по всему миру.

8. Nike

Nike - американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви.

В дополнение к производству одежды и экипировки, компания управляет розничными магазинами под названием NikeTown.

Nike является спонсором многих спортсменов и спортивных команд по всему миру.

По мнению аналитиков, на долю компании Nike приходится почти 95% рынка баскетбольной обуви в США.

7. Coca-Cola

Coca-Cola - безалкогольный сильногазированный тонизирующий напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Напиток продается более чем в 200 странах мира. Согласно некоторым статистическим данным 94% жителей всей планеты хоть раз слышали о бренде "Кока-Кола".

6. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz - торговая марка легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств немецкого автостроительного концерна Daimler AG.

Является одним из самых узнаваемых автомобильных брендов во всем мире. Штаб-квартира Mercedes-Benz находится в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия.

История этой марки слагается из историй двух известных автомобильных марок - "Мерседес", выпускавшихся немецкой компанией "Даймлер-Моторен-Гезельшафт", и "Бенц", которые строились одноименной фирмой.

5. AT&T

AT&T - американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас.

Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов.

Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи в США.

Самая уважаемая телекоммуникационная компания в мире. Стабильно возглавляет четверку крупнейших подрядчиков Агентства военной связи США.

4. Microsoft

Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.

Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.

История Microsoft - это история головокружительного успеха и постоянного развития.

Корпорация неоднократно допускала ошибки и просчеты, но всегда быстро исправляла их, завоевывая в итоге все новые и новые для себя области и устанавливая новые рекорды.

3. Apple

На сегодняшний день компания Apple - один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.

Компания является одним из пионеров индустрии, первопроходцем во многих областях: первые по-настоящему персональные компьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК, первые операционные системы с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мышки, первый персональный аудиоплеер, первый интернет-магазин музыки и так далее.

2. Google

Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США. Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.

Название Google - обыгранное написание английского слова googol (гугол), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей.

Название отражает цель компании - создание бесконечно огромной базы данных для поиска необходимой информации.

1. Amazon

История этого крупнейшего интернет-магазина началась 16 июля 1995 г. Создал его бизнесмен Джефф Безос.

Изначально продавались исключительно книги, позже, к 1998 г., ассортимент был расширен: сначала в него добавили аудио-, а потом и видеопродукцию.

На сегодняшний день Amazon.com предлагает своим посетителям уже несколько десятков различных категорий товаров, включая также электронику, одежду, спортивные товары и даже продукты питания.