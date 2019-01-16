Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

Устройства «Интернета вещей» (IoT) меняют саму концепцию получения прибыли от их продажи. Если раньше производители электроники зарабатывали на наценке, то теперь они готовы продавать свою продукцию по себестоимости или даже еще дешевле. Это связано с тем, что производители получают прибыль не с продажи устройства, а с данных пользователей, которые они могут собрать с его помощью, а затем продать.

Высококлассные смарт-телевизоры таких компаний как Vizio (США) и TCL (Китай) отличаются большими дисплеями с тонкими рамками, поддержкой сервисов потокового видео и форматов 4K и HDR. В период зимних праздников стоимость 65-дюймовых моделей таких телевизоров составляла около $500. По словам технического директора Vizio Билла Бакстера (Bill Baxter), столь низкая цена объясняется тем, что некоторые производители собирают данные о своих пользователях и продают их сторонним покупателям.

Как пояснил Бакстер журналистам The Verge, смарт-телевизоры могут собирать о зрителях такую информацию, как время просмотра, просматриваемые телепередачи, реакция на рекламу и пр.

«Это жестокая отрасль. Это отрасль с прибылью в 6%, так? То есть, вы же понимаете, это жестоко. Можно назвать это самообманом, а можно предположить, что есть вариант получше. И он есть. Лучший вариант заключается в том, что я не должен зарабатывать на самом телевизоре. Мне нужно лишь покрыть свои расходы», - отметил Бакстер.

Помимо сбора и продажи данных, производители продают телешоу, фильмы и рекламу. Именно такая смешанная модель получения прибыли, позволяющая монетизировать товар уже после его продажи потребителю, и позволяет производителям продавать высококлассную электронику по сравнительно низкой цене.