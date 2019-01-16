Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных
22:08 15.01.2019 |
Устройства «Интернета вещей» (IoT) меняют саму концепцию получения прибыли от их продажи. Если раньше производители электроники зарабатывали на наценке, то теперь они готовы продавать свою продукцию по себестоимости или даже еще дешевле. Это связано с тем, что производители получают прибыль не с продажи устройства, а с данных пользователей, которые они могут собрать с его помощью, а затем продать.
Высококлассные смарт-телевизоры таких компаний как Vizio (США) и TCL (Китай) отличаются большими дисплеями с тонкими рамками, поддержкой сервисов потокового видео и форматов 4K и HDR. В период зимних праздников стоимость 65-дюймовых моделей таких телевизоров составляла около $500. По словам технического директора Vizio Билла Бакстера (Bill Baxter), столь низкая цена объясняется тем, что некоторые производители собирают данные о своих пользователях и продают их сторонним покупателям.
Как пояснил Бакстер журналистам The Verge, смарт-телевизоры могут собирать о зрителях такую информацию, как время просмотра, просматриваемые телепередачи, реакция на рекламу и пр.
«Это жестокая отрасль. Это отрасль с прибылью в 6%, так? То есть, вы же понимаете, это жестоко. Можно назвать это самообманом, а можно предположить, что есть вариант получше. И он есть. Лучший вариант заключается в том, что я не должен зарабатывать на самом телевизоре. Мне нужно лишь покрыть свои расходы», - отметил Бакстер.
Помимо сбора и продажи данных, производители продают телешоу, фильмы и рекламу. Именно такая смешанная модель получения прибыли, позволяющая монетизировать товар уже после его продажи потребителю, и позволяет производителям продавать высококлассную электронику по сравнительно низкой цене.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Тимошенко лучше не трогать Томос
|9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных
|Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
Это интересно
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei
|Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС