Финансовые новости
- |
- 28.11.18
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
09:51 28.11.2018 |
Шести россиянам и двум гражданам Казахстана предъявили обвинения в кибермошенничестве в США. По данным американских властей, ущерб от действий группировки оценивается в 36 млн долларов.
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинение восьми подозреваемым в кибермошенничестве во вторник вечером.
33-страничное обвинительное заключение поступило в суд Бруклина. Группировке инкриминируют, в частности, мошенничество, несанкционированное проникновение в компьютеры, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег - всего в документе 13 пунктов.
Трое обвиняемых - граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко и россиянин Александр Жуков - уже арестованы в Малайзии, Эстонии и Болгарии соответственно. Всех задержали в ноябре, они ожидают экстрадиции в США. Остальные обвиняемые на свободе.
Как группировка заработала десятки миллионов долларов на рекламе
Из заявления прокуратуры следует, что группировка создала два ботнета - Methbot и 3ve2, чтобы зарабатывать деньги на рекламе в интернете.
Обычно, ботнет - это сеть зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев. Соответственно, ботнет, который специализируется на рекламе, зарабатывает деньги, когда зараженные компьютеры обеспечивают клики и просмотры нужных страниц.
Именно количеством переходов на тот или иной сайт определяется успешность рекламы в интернете и, соответственно, доход тех, кто на ней зарабатывает. Владельцы сайтов публикуют у себя рекламу и получают компенсацию от посредников, которые представляют рекламируемые компании, товары или услуги.
Ботнет 3ve2 работал именно по такой схеме. Он действовал с декабря 2015-го по октябрь 2018 года. Кроме уже арестованного Овсянникова в его создании подозревается казахстанец Тимченко и россиянин Александр Исаев.
По версии следствия, они получили доступ к более чем 1,7 млн персональных компьютеров и с их помощью обеспечивали миллиарды кликов нужной рекламе. В общей сложности они заработали 29 млн долларов на рекламодателях, которые и не подозревали, что на самом деле, никаких переходов реальных людей на их сайты не было, следует из предъявленного обвинения.
"Умопомрачительная" схема
Второй ботнет Methbot оказался более изощренным. В его создании, как сообщается, также участвовал казахстанец Овсянников, а управляли ботнетом, по версии следствия, россияне Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков и Жуков. Арестован пока только Жуков.
Как следует из заявления прокуратуры, эта группировка не заражала компьютеры вирусами, а просто создавала ботов, имитирующих поведение пользователей. Участники группы притворялись компаниями, которые якобы предоставляют услуги в области интернет-рекламы и используют реально существующие сайты, на которые заходят настоящие пользователи.
На самом же деле, группировка создала инфраструктуру на базе более 1900 серверов (часть из них была в Далласе, штат Техас), считает следствие. Система генерировала и сами рекламные сайты, и пользователей.
У клиентов складывалось ощущение, что их товары и услуги видят миллионы пользователей именно из тех городов, которые им нужны. Система имитировала не только заход на нужный сайт, но и движение курсора мыши по странице, ее прокрутку, включение и выключение видеоролика - бот мимикрировал под живого пользователя. В реальности никаких заинтересованных клиентов не существовало.
Итог: миллиарды сгенерированных просмотров и заработок в 7 млн долларов. Жертвами стали сотни брендов и агентств по всему миру, в том числе и в США, утверждается в обвинительном заключении.
Злоумышленники координировали работу на некой онлайн-платформе по управлению проектами. Судя по обвинительному заключению, американские правоохранительные органы получили доступ к их переписке.
Так, в октябре 2014 Новиков просил Тимохина выяснить, "как сделать движения курсора и скролл более реалистичным", то есть похожим на действия человека. Тогда же он говорил, что бот должен смотреть видео по 60-90 секунд. В августе 2015 года Жуков объявил коллегам по ботнету, что "ищет возможности ******* [обмануть]" американские компании, специализирующиеся на кибербезопасности. Он же хвастался Тимохину тем, что придуманная им схема "умопомрачительна".
Группировка управляла ботнетом с сентября 2014-го по декабрь 2016, пока его не обнаружили специалисты по информационной безопасности из компании White Ops, считает следствие. Когда схему вскрыли, ее участники попытались уничтожить улики - стерли переписку на онлайн-платформе и удалили тысячи электронных писем со своих ящиков.
Кто есть кто в группировках (данные американской прокуратуры)
Россияне:
* Александр Жуков, 38 лет. Руководил ботнетом Methbot. Он был зарегистрирован как частная компания, работающая в области интернет-рекламы с офисами в России и Болгарии, Жуков был директором компании.
* Борис Тимохин, 39 лет. Программировал Methbot.
* Михаил Андреев, 34 года. Жил в России и Украине. Программировал Methbot.
* Денис Авдеев, 40 лет. Занимался техническими и деловыми аспектами компании, которая создала Methbot.
* Дмитрий Новиков, возраст неизвестен. Занимался административными вопросами, координировал работу группировки.
* Александр Исаев, 31 год. Руководил ботнетом 3ve2, был гендиректором и совладельцем компании, которая предоставляла рекламу в интернете. Компания была зарегистрирована в Эдинбурге. Занимался контрактами компании.
Казахстанцы:
* Сергей Овсянников, 30 лет. Руководил развитием ботнетов, предоставлял техническую помощь программистам. Руководил ботнетом 3ve2, был совладельцем компании, за которой скрывался ботнет.
* Евгений Тимченко, 30 лет. Занимался и логистическими и административными аспектами работы ботнета 3ve2.
Прокуратура Нью-Йорка во вторник также сообщила, что суд Бруклина выдал ФБР ордер на то, чтобы взять под контроль 31 домен - они могут быть связаны с этой группой. Также ФБР получила ордер на снятие необходимой информации с 89 серверов, которые были частью ботнетов. Работая с партнерами в частном секторе, правоохранители смогли разрушить оба ботнета.
ФБР поблагодарила за сотрудничество Google и White Ops.
Представители обвиняемых заявление прокуратуры не прокомментировали.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему важно доказать, что россияне атаковали наши корабли с воздуха
|Ключевыми продавцами валюты на межбанке 27 ноября были государственные структуры
|Коломойский о Донбассе: «При чем тут Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой»
|Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам - заявление Совета НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании
|Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»
Это интересно
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками