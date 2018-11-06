Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

С выходом Chrome 71 в декабре текущего года Google начнет удалять всю рекламу с сайтов, неоднократно уличенных в злоупотреблении доверием.

В Chrome 64 впервые появились новые функции, блокирующие вредоносные рекламные техники. Тем не менее, несмотря на дополнительные меры безопасности, более половины сайтов с вредоносной рекламой по-прежнему не блокируются браузером. В связи с этим, начиная со следующего месяца, Google будет блокировать всю рекламу на сайтах с плохой репутацией.

Как пояснили в Google, сайт может считаться злоупотребляющим доверием, если вводит пользователей в заблуждение, провоцирует на ошибочные клики, устанавливает вредоносное или нежелательное ПО, используется для фишинга, отображает нежелательные всплывающие окна или перенаправляет пользователей на нежелательные ресурсы (в том числе без их участия).

В частности будет блокироваться реклама на сайтах, неоднократно уличенных в отображении поддельных уведомлений и системных сообщений (к таковым относятся рекламные элементы, внешне подделанные под сообщения системы или уведомления об угрозах и ведущие на рекламные или лендинговые страницы).

Под «вводящими в заблуждение» сайтами подразумеваются страницы с кнопками «Play», стрелками «Далее», кнопками закрытия и прочими элементами, ведущими на рекламные или лендинговые страницы. Фишинговыми будут считаться ресурсы с рекламой или элементами страниц, предназначенными для похищения персональной информации пользователей. Начиная со следующего месяца, такая реклама будет блокироваться браузером.

Chrome 71 также будет блокировать рекламу на сайтах, где отображаются поддельные курсоры, есть скрытая фоновая реклама, а также реклама поддельных товаров без указания производителя.