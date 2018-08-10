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МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень
12:57 10.08.2018 |
Основою для оцінки обсягу ринку маркетингових сервісів цього року стали результати та аналіз рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів, який включає об'єктивне вимірювання обігу та динаміки розвитку ринку, рейтингування ключових компаній і дослідження тенденцій.
Підводячи підсумки Рейтингу за 2017 рік та аналізуючи його результати за останні 10 років Правління МАМІ прийшло до висновку, що сумарний обсяг доходів усіх учасників рейтингу складає в середньому 40% усього ринкового об'єму маркетингових сервісів - адже не усі компанії беруть участь у дослідженнях, частину сервісів також клієнти реалізують власноруч. Однак, за останні посткризові роки, через суттєве падіння обсягів та зниження прозорості ринку таке співвідношення було викривлене. Дані за попередні три роки (2014-2016), сформовані завдяки експертній оцінці, скоріше за все надавали аналіз ситуації за активністю та кількістю проектів, а дані цьогорічного рейтингу дали можливість визначити реальні фінансові показники ринку маркетингових сервісів.
Беручи до уваги суттєве зростання, додаткові опитування експертів та актуальні дані за 2017 рік Правління дійшло висновку про необхідність корегування показників за три попередні роки. Враховуючи корекцію було визначено, що обсяг ринку маркетингових сервісів 2017 року складає 4 548 млн. грн. Такі дані відповідають динаміці зростання обігу агентств-учасників Рейтингу.
Відкориговані показники:
|Коригування обсягу ринку
|2014
|2015
|2016
|2017
| БУЛО:
Зростання обсягів МС з урахуванням експертної оцінки, млн. грн.
|1 672
|1 633
|1 848
|2 189
| СТАЛО:
Зростання обсягів МС з урахуванням 40% долі учасників рейтингу МАМІ, млн. грн.
|2 669
|3 011
|3 437
|4 548
| Для довідки:
Обсяги учасників рейтингу МАМІ, млн. грн.
|1067,60
|1204,47
|1374,71
|1819,15
|Маркетингові сервіси (МС)
|Скорегований Обсяг 2017р., млн грн.
|Обсяг 2018р., млн грн
|% зміни 2018 до 2017
|Обсяг ринку МС, ВСЬОГО
|4 548
|5 317
|17%
|У тому числі:
|Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo, Програми мотивації та контролю персоналу)
|1 700
|1 955
|15%
|Loyalty marketing (Mailing, DB management, Contact-Center)
|850
|978
|15%
|Consumer marketing
|950
|1 140
|20%
|Event Marketing and Sponsorship
|920
|1 104
|20%
|Non-standart communications (life placement, ambient media )
|128
|141
|10%
Таким чином, скорегований показник обсягу ринку 2017 складає 4 548 млн.грн. З урахуванням експертної оцінки динаміки +17% на 2018, прогнозований показник сягне 5 317 млн. гривень.
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