Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

Компания Google объявила о своем самом большом ребрендинге: бренды DoubleClick и AdWords будут отправлены на покой, чтобы «оптимизировать точки входа для рекламодателей и продавцов рекламы».

По словам Google, расценки не меняются и никакие услуги не объединяются. Компания сохранит бренды AdSense и AdMob для рекламных технологий продаж, ориентированных на небольшие сайты, и для разработчиков мобильных приложений соответственно.

Однако основной рекламный инструмент теперь будет называться Google Ads. Он обеспечит охват поискового механизма Google, сервиса YouTube, магазина приложений Google Play и трех миллионов партнерских ресурсов. Как утверждается, интерфейс, используемый в Google Ads по умолчанию, будет упрощен и автоматизирован.

Программное обеспечение для покупателей рекламы теперь будет называться Google Marketing Platform. Дополнительным инструментом для крупных продавцов станет Google Ads Manager.

Сервис AdWords, показывающий текстовые объявления в результатах поиска, был запущен в 2000 году. Компанию DoubleClick, являющуюся одним из пионеров интернет-рекламы, компания Google приобрела за 3,1 млрд долларов в 2008 году.