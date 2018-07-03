Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом
15:35 03.07.2018 |
Компания Google объявила о своем самом большом ребрендинге: бренды DoubleClick и AdWords будут отправлены на покой, чтобы «оптимизировать точки входа для рекламодателей и продавцов рекламы».
По словам Google, расценки не меняются и никакие услуги не объединяются. Компания сохранит бренды AdSense и AdMob для рекламных технологий продаж, ориентированных на небольшие сайты, и для разработчиков мобильных приложений соответственно.
Однако основной рекламный инструмент теперь будет называться Google Ads. Он обеспечит охват поискового механизма Google, сервиса YouTube, магазина приложений Google Play и трех миллионов партнерских ресурсов. Как утверждается, интерфейс, используемый в Google Ads по умолчанию, будет упрощен и автоматизирован.
Программное обеспечение для покупателей рекламы теперь будет называться Google Marketing Platform. Дополнительным инструментом для крупных продавцов станет Google Ads Manager.
Сервис AdWords, показывающий текстовые объявления в результатах поиска, был запущен в 2000 году. Компанию DoubleClick, являющуюся одним из пионеров интернет-рекламы, компания Google приобрела за 3,1 млрд долларов в 2008 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
|В 1-м квартале 2018 доходы населения увеличились на 23,6% до 657,9 млрд гривен, расходы - составили 679,9 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом
|Что делать с плохим начальником
|Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью
|Робот впервые в истории уволил разработчика
|10 профессий, востребованных в цифровой экономике
|Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
Это интересно
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»
|Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40