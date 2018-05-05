Финансовые новости
- |
- 05.05.18
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы
08:40 05.05.2018 |
Интернет-гигант Google намерен ввести правило, которое послужит большей прозрачности при размещении политической рекламы. Согласно нововведению, обнародованному в пятницу, 4 мая, при подаче предвыборных объявлений на американской территории заказчик должен будет предоставить документ, свидетельствующий, что у него есть законное право на проживание в США. Из объявления также должно следовать, кто его оплатил, заявил Кент Уокер, вице-президент Google по юридическим вопросам.
Таким образом, надеются в корпорации, будет исключена возможность манипуляций и распространения ложных (фейковых) новостей. Помимо этого, Google намерен еще в 2018 году сообщать, кто и за какую стоимость на их платформах покупает объявления. Аналогичные меры предпринимает и социальная сеть Facebook. С 2017 года соцсеть разрешает публиковать политическую рекламу только авторизованным клиентам.
Фейковые новости и политическая реклама
Ранее в сообщалось, что специалисты Facebook обнаружили около 3 тысяч рекламных объявлений, которые россияне разместили в этой соцсети и в Instagram до и после президентских выборов в США 2016 года. Эту рекламу могли увидеть около 150 млн пользователей. Фигурирующие в расследовании американского Минюста российские граждане также создавали в соцсети фиктивные страницы, которые использовали для влияния на общественное мнение в стране, говорится в опубликованном ведомством обвинительном акте.
Подобные же случаи зафиксировали и другие компани. В частности, Google обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, предположительно поддерживаемых россиянами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длительностью 43 часа. Эти каналы были также заморожены. Ряд учетных записей заморозил и сервис микроблогов Twitter.
В ноябре 2017 года представители интернет-компаний отвечали на вопросы подкомитета по преступности и терроризму американского Сената. Главная претензия к интернет-компаниям заключалась в том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте. Речь на слушаниях шла и о том, что рекламу в США покупают не только представители России.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
|Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что нужно знать о поиске работы после увольнения
|Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы
|Как урегулировать конфликты на работе
|Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media
|Почему нельзя скрывать от работников горькую правду
|Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства
Это интересно
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий
|Значительные частные инвестиции позволили Telegram отказаться от публичного ICO - WSJ