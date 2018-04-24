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Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media
16:56 24.04.2018 |
Одно из ведущих мировых агентств финансовой информации Dow Jones Media Group (DJMG) объявило о партнерстве со стартапом Brave.
В рамках партнерства Dow Jones Media Group протестирует возможности блокчейн-платформы Brave для интернет-рекламы. Для этого DJMG предоставит доступ к премиум-контенту изданий Barron's MarketWatch примерно 2 миллионам пользователям браузера Brave. В последнем используются токены BAT, которые можно получать за просмотр рекламы.
«Наша новая модель воссоединяет издателей и пользователей, не ставя под угрозу неприкосновенность частной жизни, - отметил CEO и сооснователь Brave Брендан Эйх. - Мы с нетерпением ждем, когда наши пользователи получат премиум-рассылки от Barron's and MarketWatch».
По мнению команды Brave, использование новых токенов должно повысить эффективность взаимодействия между рекламодателями и пользователями нового браузера, а сама платформа и принцип ее функционирования призваны реформировать сложившуюся систему взаимоотношений на рекламном рынке.
Примечательно, что флагманский продукт Dow Jones Media Group - газета The Wall Street Journal - не участвует в тестировании возможностей платформы Brave.
Весной прошлого года команда проекта Brave провела «молниеносное ICO», собрав $35 млн всего за 30 секунд.
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