Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах

Создатель антивируса McAfee Джон Макафи рассказал о том, сколько он зарабатывает на рекламных твитах о криптовалютах: каждое сообщение обходится заказчику в $105 тыс. Речь идет как о продвижении криптовалют, так и ICO. Как отмечает бизнесмен, с учетом количества его подписчиков в Twitter стоимость одного «инвестора» составит около 13 центов.

На сайте, который посвящен новому направлению деятельности Джона Макафи - продвижению виртуальных денег, сообщается, что твиты Макафи являются наиболее влиятельными в сфере криптовалют.

В январе ресурс Motherboard провел анализ эффективности твитов Макафи и пришел к выводу, что интерес к криптовалюте Burstcoin, например, увеличился на 350%. Журналисты не исключили, что Макафи использует схему пампа и дампа, чтобы обогатиться на криптовалютах.

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