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Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да
13:00 28.02.2018 |
Счастье за деньги не купишь? Кажется, что это риторический вопрос, и уж если на него отвечать, то ответ будет отрицательным: нет, не купишь.
Однако исследователи из Университета Пердью в США утверждают, что счастье все-таки можно купить - уровень дохода влияет на общую удовлетворенность жизнью. А без удовлетворенности жизнью счастливым не стать.
Но есть нюансы. Цена счастья очень разнится от региона к региону, и не так-то легко найти "золотую середину", отмечает руководитель команды исследователей Эндрю Джебб. Ведь если зарабатывать слишком много, то счастье пойдет на убыль и нужно быть готовым к малоприятным "побочным эффектам".
Чтобы определить ту самую золотую середину для каждого региона, агентство Gallup совместно с исследователями из Университета Пердью провело опрос, в котором приняли участие более 1,7 млн человек из 164 стран.
Цена счастья в разных регионах мира (2018 год), источник: Gallup
|Регион
|Цена счастья
|В мире
|$95,000
|Западная Европа/Скандинавия
|$100,000
|Восточная Европа/Балканы
|$45,000
|Австралия/Новая Зеландия
|$125,000
|Юго-Восточная Азия
|$70,000
|Восточная Азия
|$110,000
|Латинская Америка/Карибы
|$35,000
|Северная Америка
|$105,000
|Ближний Восток/Северная Африка
|$115,000
|Тропическая Африка
|$40,000
Исследователи пришли к выводу, что средняя цена счастья в мире составляет $95 тысяч в год (5,3 млн рублей): именно такой уровень доходов способствует росту до очень высоких отметок индекса удовлетворенности жизнью.
Но как только вы достигли определенного уровня благосостояния, начинает расти уровень тревоги, и все меняется.
После достижения способствующего счастью уровня дохода, дальнейший рост зарплаты обычно приводит к снижению уровня удовлетворенности жизнью и благосостоянием.
Как заключили исследователи из команды Эндрю Джебба, обратный эффект от роста доходов связан с тем, что человек в этот момент начинает заботиться о своем социальном статусе, а это приводит к росту уровня тревожности.
Люди начинают себя сравнивать с другими, и это приводит к снижению уровня удовлетворенности своим благосостоянием.
"Эти данные показывают нам, что влияние денег на ощущение счастья весьма ограничено", - говорит Джебб.
"В какой-то момент, люди начинают задаваться вопросами: "Насколько хорошо у меня идут дела?" "А чего я достиг по сравнению с другими?" А по телевидению и в рекламе нам внушают, что нет никакого потолка, чтобы удовлетворить все наши нужды и желания, денег всегда будет мало", - говорит исследователь.
По словам Эндрю Джебба, побочные эффекты высоких доходов мешают человеку ощутить удовлетворенность от жизни.
"Высокие доходы часто означают, что у человека остается меньше свободного времени, больше рабочих обязанностей и ответственности. Это приводит к тому, что у человека остается гораздо меньше возможностей для отдыха и досуга, например", - говорит ученый.
Команда исследователей из Университета Пердью отмечает, что уровень финансового счастья и степень зависимости счастья от уровня дохода очень сильно отличается в разных регионах.
В целом, чем богаче регион, тем более высокий уровень дохода обеспечивает достижение этого счастья.
Например, в Западной Европе и Скандинавии "цена счастья" составляет $100 тысяч, в Северной Америке - $105 тысяч.
Однако дороже всего счатье обходится жителям Океании (Австралии и Новой Зеландии) и жителям стран Ближнего Востока, где этот уровень составляет $125 тысяч и $115 тысяч соответственно.
Чтобы стать счастливым в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна, нужно гораздо меньше денег - в среднем $35 тысяч в год.
По словам Джебба, это еще раз подтверждает, что уровень удовлетворенности жизнью и благосостоянием зависит от общего благосостояния региона.
"Но это также показывает, что составляющие счастья не одинаковы в разных странах. Важно понять, что в некоторых странах материальные ценности имеют гораздо меньшее значение", - объясняет ученый.
Исследователи также говорят, что порог финансового счастья сильно завист от уроня образованности и пола каждого конкретного человека. Женщине обычно нужно чуть больше денег, чтобы ощущать себя счастливой - около $100 тысяч в год (усредненный показатель в целом по миру). Для мужчин эта цифра составляет $90 тысяч в год.
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