Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да

Счастье за деньги не купишь? Кажется, что это риторический вопрос, и уж если на него отвечать, то ответ будет отрицательным: нет, не купишь.

Однако исследователи из Университета Пердью в США утверждают, что счастье все-таки можно купить - уровень дохода влияет на общую удовлетворенность жизнью. А без удовлетворенности жизнью счастливым не стать.

Но есть нюансы. Цена счастья очень разнится от региона к региону, и не так-то легко найти "золотую середину", отмечает руководитель команды исследователей Эндрю Джебб. Ведь если зарабатывать слишком много, то счастье пойдет на убыль и нужно быть готовым к малоприятным "побочным эффектам".

Чтобы определить ту самую золотую середину для каждого региона, агентство Gallup совместно с исследователями из Университета Пердью провело опрос, в котором приняли участие более 1,7 млн человек из 164 стран.

Цена счастья в разных регионах мира (2018 год), источник: Gallup

Регион Цена счастья В мире $95,000 Западная Европа/Скандинавия $100,000 Восточная Европа/Балканы $45,000 Австралия/Новая Зеландия $125,000 Юго-Восточная Азия $70,000 Восточная Азия $110,000 Латинская Америка/Карибы $35,000 Северная Америка $105,000 Ближний Восток/Северная Африка $115,000 Тропическая Африка $40,000

Исследователи пришли к выводу, что средняя цена счастья в мире составляет $95 тысяч в год (5,3 млн рублей): именно такой уровень доходов способствует росту до очень высоких отметок индекса удовлетворенности жизнью.

Но как только вы достигли определенного уровня благосостояния, начинает расти уровень тревоги, и все меняется.

После достижения способствующего счастью уровня дохода, дальнейший рост зарплаты обычно приводит к снижению уровня удовлетворенности жизнью и благосостоянием.

Как заключили исследователи из команды Эндрю Джебба, обратный эффект от роста доходов связан с тем, что человек в этот момент начинает заботиться о своем социальном статусе, а это приводит к росту уровня тревожности.

Люди начинают себя сравнивать с другими, и это приводит к снижению уровня удовлетворенности своим благосостоянием.

"Эти данные показывают нам, что влияние денег на ощущение счастья весьма ограничено", - говорит Джебб.

"В какой-то момент, люди начинают задаваться вопросами: "Насколько хорошо у меня идут дела?" "А чего я достиг по сравнению с другими?" А по телевидению и в рекламе нам внушают, что нет никакого потолка, чтобы удовлетворить все наши нужды и желания, денег всегда будет мало", - говорит исследователь.

По словам Эндрю Джебба, побочные эффекты высоких доходов мешают человеку ощутить удовлетворенность от жизни.

"Высокие доходы часто означают, что у человека остается меньше свободного времени, больше рабочих обязанностей и ответственности. Это приводит к тому, что у человека остается гораздо меньше возможностей для отдыха и досуга, например", - говорит ученый.

Команда исследователей из Университета Пердью отмечает, что уровень финансового счастья и степень зависимости счастья от уровня дохода очень сильно отличается в разных регионах.

В целом, чем богаче регион, тем более высокий уровень дохода обеспечивает достижение этого счастья.

Например, в Западной Европе и Скандинавии "цена счастья" составляет $100 тысяч, в Северной Америке - $105 тысяч.

Однако дороже всего счатье обходится жителям Океании (Австралии и Новой Зеландии) и жителям стран Ближнего Востока, где этот уровень составляет $125 тысяч и $115 тысяч соответственно.

Чтобы стать счастливым в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна, нужно гораздо меньше денег - в среднем $35 тысяч в год.

По словам Джебба, это еще раз подтверждает, что уровень удовлетворенности жизнью и благосостоянием зависит от общего благосостояния региона.

"Но это также показывает, что составляющие счастья не одинаковы в разных странах. Важно понять, что в некоторых странах материальные ценности имеют гораздо меньшее значение", - объясняет ученый.

Исследователи также говорят, что порог финансового счастья сильно завист от уроня образованности и пола каждого конкретного человека. Женщине обычно нужно чуть больше денег, чтобы ощущать себя счастливой - около $100 тысяч в год (усредненный показатель в целом по миру). Для мужчин эта цифра составляет $90 тысяч в год.