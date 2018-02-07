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10 лучших рекламных роликов Супербоула-2018
20:14 06.02.2018 |
Супербоул, как правило, самое популярное телевизионное событие года в США, заставляющее множество компаний тратить миллионы долларов на рекламу во время матча.
Аналитики из компании iSpot.tv проанализировали показ рекламных роликов в этот день на основе количества лайков, поставленных к каждому ролику, количеству просмотров и комментариев.
Кроме того, эксперты проанализировали отзывы о впечатлениях после просмотра роликов, а также количество раз, когда каждая семья оказывалась "подверженной воздействию" ролика.
Были также проанализированы оценочные расходы на создание каждого ролика.
Ниже представляем 10 роликов, который выиграли свой Супербоул в 2018 году.
1. Lucasfilm - "Соло: Звездные войны. Истории"
Яркий ролик по франшизе "Звездные войны" собрал более 3 млн просмотров только в день Супербоула.
У него самая высокая доля цифрового рекламного воздействия - 8,84%.
Кроме того, отмечается, что затраты на создание составляют $7,8 млн.
2. Marvel - "Мстители: Война бесконечности"
Этот 30-секундный ролик от Marvel замечателен тем, что здесь собрались все знаменитости - Бенедикт Камбербетч, Скарлетт Йохансон, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и Том Холланд.
Доля цифрового рекламного воздействия оценивается в 8,55%. Затраты на создание - $5,2 млн.
3. PepsiCo - Doritos Blaze vs Moutain Dew Ice: рэп-батл
PepsicCo столкнула два своих крупнейших бренда в 60-секундном ролике, в котором звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж и Морган Фримен читают рэп.
Этот ролик собрал более 3,5 млн просмотров онлайн в день игры. Доля рекламного воздействия оценивается в 8,42%. На создание ролика было по оценкам потрачено $10,2 млн.
4. Amazon Echo - "Alexa теряет голос"
Сэр Энтони Хопкинс, Cardi B, Гордон Рамси и Ребел Уилсон "заменяют" Алексу, когда она теряет свой голос в 90-секундном видеоролике.
В нем снимается сам Джефф Безос.
Доля рекламного воздействия оценивается в 7,92%. Затраты на создание ролика - $14,9 млн.
5. Universal Pictures - "Мир Юрского периода-2"
Еще один ролик, который был создан на базе новой серии "Мира Юрского периода" Стивена Спилберга, - он появится на экранах США в июне этого года.
Доля рекламного воздействия оценивается в 6,85%. Затраты на создание ролика - $11,9 млн.
6. Paramount Pictures - "Миссия невыполнима-6"
Снова готов выполнять различные трюки в кадре, то затевая неравную борьбу, то пытаясь удержаться на отвесной стене, то врезаясь на мотоцикле в автомобиль.
Это шестой фильм в серии "Миссия невыполнима".
30-секундный ролик оценивается следующим образом: доля рекламного воздействия - 5,18%, затраты на создание ролика - $5,4 млн.
7. NFL - Touchdown Celebrations
Спортсмены Эли Мэннинг и Оделл Бэкхем-младший танцуют под композицию из фильма "Грязные танцы" в этом 60-секундном ролике.
Доля рекламного воздействия - 5,05%, затраты на создание ролика оцениваются в $1,4 млн.
8. Pepsi: This is the Pepsi
Этот ролик - напоминание обо всех самых известных рекламных роликах Pepsi за всю историю, в которых принимали участие такие звезды, как Синди Кроуфорд, Бритни Спирс, Майкл Джексон, Джефф Гордон, Uncle Drew и многие другие.
По оценкам стоимость ролика достигает $5,1 млн.
9. Amazon Prime Instant Video - Джек Райан
Агент ЦРУ Джек Райан, роль которого играет Джон Красински, появляется в 60-секундном ролике, рекламирующем сериал Amazon Prime, который появится на экранах в августе.
Расходы оцениваются в почти $10 млн.
10. Tide - "Это реклама Tide"
Что делает рекламу автомобилей, пива, духов, бритвенных лезвий особенными? Конечно же, чистота одежды, в которой снимаются все актеры рекламы.
Именно это и хотели показать в новом ролике, рекламирующем стиральный порошок.
Стоимость ролика оценивается в $8,1 млн.
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