Amazon стал самым дорогим брендом

Американский интернет-ритейлер Amazon в 2017 году стал самым дорогим брендом, поднявшись с третьей позиции рейтинга.

Об этом говорится в рейтинге "500 самых дорогих брендов", которую проводит Brand Finance, ведущая консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда.

По ее оценкам, в 2017 компания Amazon подорожала на 42% - теперь ее оценка составляет 150,8 млрд долларов. В прошлом году компания занимала третью строчку рейтинга с оценкой 106,3 млрд.

Компания Apple оставила за собой третье место, добавив к своей стоимости 37%, в то время, как в 2016 оценка компании упала на 27%. На сегодняшний день компания оценивается в 146,3 млрд долларов против прошлогоднего показателя 107,1 млрд.

Третью строчку занимает лидер прошлогоднего рейтинга - компания Google. Google добавил к стоимости всего 10% и оценивается в 120,9 млрд долларов.

Четвертую строчку занимает компания Samsung, стоимость которой увеличилась на 39% и составляет 92,2 млрд.

На пятом месте Facebook, который добавил к своей стоимости почти половину - 45%, и теперь оценивается в 89,6 млрд.

Напомним, глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, а также владельцем самого быстрорастущего капитала в 2017 году по версии Forbes, увеличив своё состояние на 33 миллиарда долларов.