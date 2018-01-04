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Как Lego стал самым влиятельным брендом
13:01 04.01.2018 |
Как вы думаете, какой из брендов оказался наиболее влиятельным в мире в прошлом году? Сложно представить, что это производитель детских игрушек.
Однако это так. Самым влиятельным брендом в мире в этом году стал датский производитель игрушек Lego, следует из рейтинга, составленного консалтинговым агентством Brand Finance.
В рейтинге стоимости брендов Lego занимает только 196-ю строчку, однако в рейтинге влиятельности он оставил позади Google, Nike, Disney и многие другие всемирно известные бренды. При составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивается популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.
Удивлены? Надо отметить, что Lego не впервые за свою историю становится самым влиятельным брендом.
Lego уже занимал первую строчку рейтинга самых влиятельных брендов в 2015 году, а в 2016 году он занял второе место в рейтинге, уступив только Disney.
Сейчас сложно поверить, что датская компания в 2004 году была близка к банкротству: ее долг превысил 800 млн долларов. Даже председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп тогда признал поражение.
Диверсификация
"Мы стоим на горящей земле, у нас закончились средства и скорее всего мы не выживем", - говорил он тогда коллегам.
А в 2016 году компания Lego отчиталась о рекордной выручке в 5,9 млрд долларов и чистой прибыли в 1,5 млрд. Некоторые эксперты назвали реструктуризацию Lego одной из самых удачных.
Как это возрождение стало возможным?
Компания отказалась от стремления к диверсификации - в 2005 году компания избавилась от тематических парков Legoland, на которые Lego ранее тратила немалые деньги.
Компания больше внимания уделила своему главному направлению работы - изготовлению игрушек. Конструкторы Lego любят не только дети, представители старших поколений также неравнодушны к ним.
Поэтому-то Lego и удалось продать 75 млн конструкторов в 2016 году.
Да, компания не отказалась полностью от диверсификации, но новые направления деятельности Lego теперь тесно связаны с основным. В 2014 году мультфильм "Лего. Фильм" заработал 470 млн долларов.
Тремя годами позже "Лего Фильм: Бэтмен" - спин-офф мультфильма "Лего. Фильм" - принес компании 312 млн долларов.
Также Lego сегодня выпускает видеоигры и мобильные приложения.
Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания, создавая новую продукцию, учитывает не только интересы детей, но и их родителей.
Также компания не создает отдельно игрушки для девочек и мальчиков - таким образом, вся ее продукция рассчитана на максимально широкую аудиторию.
"Они дают свободу для творчества детям, а взрослым дают возможность поностальгировать", - говорится в докладе Brand Finance.
В прошлом году компания вышла на рынок Китая, открыв там новую фабрику, что позволило ей удешевить производство и конкурировать с производителями, продающими более дешевые игрушки.
Однако у компании в этом году не только хорошие новости. В сентябре Lego сообщила о сокращении 1400 рабочих мест по всему миру - после того, как данные за первое полугодие показали сокращение доходов на 5% и выручки - на 3%. Кнудсторп объяснил такую динамику тем, что после пяти лет быстрого роста все процессы в компании усложнились и требуется перезагрузка.
"Мы построим менее сложную организацию, она будет меньше, чем сейчас. Это поможет нам упросить существующую бизнес-модель с тем, чтобы наша продукция стала доступна для большего количества детей", - заявил Кнудсторп.
Не исключено, однако, что выход нового эпизода "Звездные войны" будет способствовать росту продаж продукции Lego, посвященной героям этой киносаги. Интересно, что с 2012 года правами на франшизу "Звездных войн" владеет Disney.
Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, которая придумала конструкторы еще в 1950-е годы.
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