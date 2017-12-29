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Тысячи топовых сайтов принимают незаметные контрмеры против блокировщиков рекламы
12:52 29.12.2017 |
Блокировщики рекламы представляют собой угрозу бизнесу, полагающемуся на интернет-рекламу. В связи с этим сайты стали предпринимать соответствующие меры. Некоторые вежливо просят посетителей внести их в «белый» список или отключить блокировщик, а некоторые встраивают рекламу непосредственно в сайт. Согласно новому исследованию специалистов Айовского университета и Калифорнийского университета в Риверсайде, около трети сайтов из топ-10000 применяют контрмеры против блокировщиков рекламы, причем многие делают это втихую.
Исследователи посетили тысячи сайтов множество раз в браузере с блокировщиком рекламы и без. Затем они сравнили коды страниц браузера с блокировщиком и без и увидели, когда страницы изменяли контент или обнаруживали блокировщик, даже если не уведомляли об этом пользователя.
Как оказалось, многие рекламщики используют для антиблокировки специальные скрипты, создающие похожий на рекламу контент-приманку. Это могут быть элементы или изображения с названиями или тегами, провоцирующими срабатывание блокировщиков. Таким образом рекламщики узнают принцип их работы и могут внедрять рекламу, способную обходить блокировку.
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