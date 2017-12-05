Google и Facebook контролируют 84% глобального рынка цифровой рекламы

Google и Facebook получат 84% средств, потраченных на цифровую рекламу в мире (без учета Китая) в 2017 году, говорится в отчете агентства GroupM, принадлежащего рекламному концерну WPP.

Согласно прогнозу агентства, в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3%, или на $23 млрд, при этом рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.

Ожидается, что затраты на телерекламу повысятся в следующем году на 2,2%, на цифровую рекламу - на 11,3%. При этом объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах, включая Великобританию и Германию, пишет Financial Times.

Между тем в последнее время все больше крупных компаний выражают недовольство недостаточным мониторингом цифрового контента, рядом с которым показывается их реклама. Так, Diageo, Mars, HP, Deutsche Bank и Mondelez отказались сотрудничать с видеосервисом YouTube, принадлежащим Google, после того, как их реклама демонстрировалась рядом с видеороликами с непристойным содержанием.