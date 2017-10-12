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Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы
07:31 12.10.2017 |
Компания Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы на своей платформе и может внести некоторые изменения в регламент до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь 2018 года. Об этом в четверг, 12 октября, заявил директор социальной сети по разработкам Майк Шропфер. "Мы сейчас активно работаем над всеми этими вещами, в компании уделяется большое внимание тому, чтобы все это улучшить", - цитирует его слова агентство Reuters.
Внедрение изменений - непростой процесс, подчеркнул Шропфер, потому что Facebook не хочет задушить легальную рекламу, а также учитывая объемы материалов, размещаемых в сети, насчитывающей 2 млрд пользователей и 5 млн рекламодателей. "Мы активно инвестируем в технические решения, потому что работаем в беспрецедентных условиях", - отметил он. По словам Шропфера, компания в этом месяце намерена нанять более 1000 новых сотрудников, чтобы отслеживать рекламные объявления и контролировать их соответствие условиям Facebook.
Недавнее обнародование информации о том, что Facebook, Twitter и Google выявили на своих платформах тысячи рекламных объявлений, размещенных, во время президентской кампании в США 2016 года, российскими агентами, работающими, в том числе, на известную аффилированную с Кремлем "фабрику троллей", привело к кризису в Силиконовой долине. 1 ноября руководство американских IT-компаний дадут показания перед комитетом Конгресса, занимающимся расследованием вмешательства Москвы в президентские выборы в США.
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