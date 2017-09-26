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Apple и Google стали самыми дорогими брендами пятый год подряд
15:42 25.09.2017 |
Бренды Apple и Google уже пятый год становятся самыми дорогими в мире. Об этом говорится в отчете Interbrand Corp. о 100 ведущих брендах мира в 2017 г.
По данным Interbrand, стоимость бренда Apple повысилась на 3%, до $184,15 млрд. Находящийся на второй строчке Google прибавил за год 6%, поднявшись до $141,70 млрд. На третьей строчке в этот раз оказался бренд Microsoft, подорожавший за год на 10%, до почти $80 млрд.
В первую десятку входят семь представителей высокотехнологичного сектора: помимо Apple, Google и Microsoft, в топ попали Amazon (пятое место, $64,8 млрд), Samsung (шестое место, $56,2 млрд), Facebook (восьмое, $48,2 млрд) и IBM (десятоее, $46,8 млрд).
Coca-Cola, которой удавалось удерживать первенство в течение 13 лет до 2013 г. благодаря успешному маркетингу, теперь занимает четвертое место, стоимость ее бренда снизилась на 5%, до $69,3 млрд.
Также в десятке оказались два автомобильных бренда - Toyota на седьмом месте ($50,3 млрд) и Mercedes на девятом ($47,8 млрд).
Совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов увеличилась в 2017 г. на 4,2% по сравнению с прошлым годом, до $1 трлн 871,7 млрд.
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