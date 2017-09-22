Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Социальные сети набирают популярность среди риэлторов
17:45 22.09.2017 |
87% агентов и брокеров присутствуют в социальных сетях. От этого числа 7 из 10 человек заплатили за продвижение своей бизнес-страницы в Facebook. Почти 6 из 10 агентов купили целевую рекламу (таргетинг) в социальных сетях.
Агенты по продаже недвижимости и брокеры все чаще оплачивают рекламу в социальных сетях, нежели на тематических порталах, пишет Inman. Согласно другому отчету исследовательской компании Borrell Associates, такая реклама приносит ощутимый результат. «В целом, агенты тратят $9 за каждые $10, потраченных на цифровую рекламу, и все больше расходов идет на Facebook и LinkedIn», - сообщается в отчете Borrell Associates.
Эксперты прогнозируют переключение агентов на «более сложные формы адресной цифровой рекламы на дисплее (баннеры) и в социальных сетях». Сопоставление результатов исследования Borrell Associates с данными доклада Inman от 2014 года показывает, что за последние три года эта тенденция значительно усилилась.
Маркетинг в социальных сетях особенно привлекателен для индустрии недвижимости. По информации Borrell, агенты и брокеры тратят вдвое больше средств на социальные медиа по сравнению со средним рекламодателем. Привлекательность в значительной степени связана с расширенными возможностями рекламного таргетинга Facebook, которые позволяют агентам таргетировать рекламу по таким категориям, как «вероятен переезд» и «только выходит на рынок».
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк и МВФ недовольны доработанным проектом пенсионной реформы
|Тарас Чорновіл: Кілька фраз про зустріч Порошенка й Трампа
|Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Социальные сети набирают популярность среди риэлторов
|Когда быть трудоголиком не вредно для здоровья
|Как получить заслуженное повышение на работе
|Концепция открытых офисных пространств меняется
|Почему длительный отпуск не спасает от выгорания на работе
|За продвижение сотрудника по службе ответственны гены
|Запретные слова на собеседовании: 13 фраз
Это интересно
|Компактный кроссовер Volvo XC40 получил систему самоуправления Pilot Assist
|Когда быть трудоголиком не вредно для здоровья
|Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
|Первый серийный электромобиль Infiniti дебютирует в 2019 году
|Мошенники вымогают деньги у владельцев Mac с помощью Find My iPhone
|В Hyundai считают, что немцы занимаются «глупыми» технологиями
|Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США