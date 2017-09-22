Социальные сети набирают популярность среди риэлторов

87% агентов и брокеров присутствуют в социальных сетях. От этого числа 7 из 10 человек заплатили за продвижение своей бизнес-страницы в Facebook. Почти 6 из 10 агентов купили целевую рекламу (таргетинг) в социальных сетях.

Агенты по продаже недвижимости и брокеры все чаще оплачивают рекламу в социальных сетях, нежели на тематических порталах, пишет Inman. Согласно другому отчету исследовательской компании Borrell Associates, такая реклама приносит ощутимый результат. «В целом, агенты тратят $9 за каждые $10, потраченных на цифровую рекламу, и все больше расходов идет на Facebook и LinkedIn», - сообщается в отчете Borrell Associates.

Эксперты прогнозируют переключение агентов на «более сложные формы адресной цифровой рекламы на дисплее (баннеры) и в социальных сетях». Сопоставление результатов исследования Borrell Associates с данными доклада Inman от 2014 года показывает, что за последние три года эта тенденция значительно усилилась.

Маркетинг в социальных сетях особенно привлекателен для индустрии недвижимости. По информации Borrell, агенты и брокеры тратят вдвое больше средств на социальные медиа по сравнению со средним рекламодателем. Привлекательность в значительной степени связана с расширенными возможностями рекламного таргетинга Facebook, которые позволяют агентам таргетировать рекламу по таким категориям, как «вероятен переезд» и «только выходит на рынок».