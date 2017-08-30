15 способов повысить продуктивность работы в офисе

Неважно, работаете вы в офисе пять дней в неделю или развиваете свой собственный бизнес, в определенные моменты у вас возникнет необходимость и желание повысить собственную продуктивность.

Для многих людей это ежедневная и изнурительная работа. Однако есть несколько способов, с помощью которых вы сможете работать более эффективно.

1. Следите за временем

Если вы будете следить за временем, то это позволит лучше понять, сколько вам требуется на выполнение того или иного задания.

Вы также будете знать, сколько времени вы потратили впустую - неважно, проговорили вы с коллегами на не относящиеся к работе темы или бессмысленно просматривали соцсети.

Согласно исследованиям отслеживание своего времени помогает повысить продуктивность на 27% в среднем.

Кроме того, существует множество технических возможностей, позволяющих оптимизировать свое время, например, чтобы не проверять каждые пять минут почту в ожидании важного письма, установить звуковой сигнал, так чтобы вы знали, когда получаете письмо.

Кроме того, существуют различные способы планирования своего времени, напоминалки как в компьютере, так и в телефоне.

2. Делайте перерыв каждые 90 минут

Как и большинство людей, мы заняты тем, что по дороге на работу отвечаем на электронные письма или общаемся в соцсетях.

Когда у нас выдается свободная минутка, мы тут же берем в руки телефон. И таким образом получается, что мы работает без остановки.

Но ни один человек не может выдержать такого напряжения и постоянной работы.

Наш организм работает в рамках определенного цикла, который определяется сменой светлого и темного времени суток.

Этот цикл влияет и на режим сна. Наш организм переходит от одной 90-минутной фазы к другой.

Когда речь заходит о работе, то и здесь важны циклы. Никто не может работать с одинаковой эффективностью все 8 часов. Наш мозг может сосредотачиваться в течение каждых 90-120 минут, а затем ему необходима передышка.

Именно поэтому стоит планировать свой день таким образом, чтобы делить его на несколько 90-минутных фаз, в промежутках между которыми вы будете делать небольшой перерыв. Именно такой режим позволит добиться максимальной эффективности.

3. Вздремните

Да-да, вы не ошиблись. Согласно исследованиям 20-минутный сон после обеда может повысить вашу эффективность.

Небольшой сон позволит вам освежиться, отдохнуть и перезарядить свой мозг.

Кроме того, вы будете чувствовать себя более расслабленным.

Такой сон также продлевает жизнь и является профилактикой сердечных приступов.

4. Работайте при естественном свете

Согласно исследованиям существует сильная связь между наличием естественного освещения рабочего помещения и качеством работы, а также качеством сна, активностью и качеством жизни.

Согласно исследованиям те сотрудники, которые работают при естественном освещении, спят на 46 минут дольше, чем те, которые работают при искусственном освещении.

Кроме того, такие сотрудники спят более глубоко и качественно и в целом чувствуют себя лучше.

Все это, несомненно, оказывает влияние на эффективность рабочего процесса.

5. Оцените скорость интернета

Согласно исследованиям скорость интернета также влияет на уровень эффективности работы. Чем выше скорость интернета, тем выше продуктивность.

Это звучит совершенно логично и закономерно. Однако важно уметь использовать это на практике.

Подумайте о том, как сильно повысится ваша продуктивность, если вы увеличите скорость интернета. Возможно, вы привыкли ждать несколько секунд, пока загрузится нужная страница.

В течение дня эти секунды складываются в минуты.

Именно поэтому специалисты рекомендуют работодателям потратиться на повышение скорости интернета в офисе, чтобы повысить продуктивность сотрудников.

Если вы работаете из дома, то стоит также рассмотреть возможность купить пакет с более высокой скоростью.

6. Дышите свежим воздухом

Исследования доказывают, что человек будет работать намного эффективнее, если он дышит свежим воздухом, если его окружает природа, которая стимулирует творческий подход к работе.

К сожалению, в современных городах работа в окружении природы практически невозможна.

Тем не менее всегда есть возможность сделать свою работу чуть ближе к природе.

Открывайте окна и дышите свежим воздухом, если есть такая возможность.

Офис можно украсить растениями, что не только сделает воздух более свежим, но и снизит уровень стресса.

7. Планируйте свой день накануне

Планирование дня позволяет оптимизировать время, которое вы потратите на решение определенных задач.

Запишите накануне те дела, которые вам необходимо сделать завтра. И когда вы выполните их, ваше настроение точно улучшится.

Кроме того, составление планов на день снижает тревожность и заставляет работать более продуктивно.

Это также освобождает время и силы для решения других задач.

8. Будьте счастливы

Как показывают исследования, счастливые люди работают более продуктивно.

Именно поэтому эксперты советуют обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

И если оно покажется вам неудовлетворительным, то стоит задуматься о том, что можно сделать, для того чтобы стать немного более счастливым человеком.

Радуясь жизни, вы становитесь более продуктивным не только в работе, но и в жизни в целом.

Счастливый человек менее подвержен стрессам, а соответственно у него остается больше сил для выполнения своей работы.

Счастливый человек более творчески подходит к решению даже самых банальных задач.

9. Избегайте плохих новостей

Если вы живете с постоянно включенным телевизором, то это означает, что вы постоянно слушаете новости, а они редко когда бывают хорошими.

Постоянный новостной поток оказывает влияние на ваше эмоциональное состояние, а это в свою очередь отражается на вашей продуктивности.

Поэтому вместо того, чтобы смотреть новости, вы можете почитать книгу, сделать небольшую зарядку или просто совершить небольшую прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.

10. Обедайте в компании друзей

Согласно исследованиям те люди, которые обеденный перерыв проводили со своими друзьями, оказались на 36% более эффективными, чем те, кто обедали в одиночестве.

Кроме того, такие люди были на 30% меньше подвержены стрессам.

Эксперты отмечают, что общение с приятными людьми снижает эмоциональное напряжение, позволяет посмотреть на свои проблемы под другим углом.

Если же вы фрилансер и работаете из дома, то стоит задуматься о том, чтобы хотя бы иногда выбираться из дома и встречаться с друзьями.

11. Посмотрите видео на YouTube

Согласно исследованию Мельбурнского университета иногда полезно немного полениться на рабочем месте.

Исследование показало, что те, кто позволяет себе иногда отвлекаться от рабочего процесса, оказываются более продуктивными.

Когда люди чувствуют, что больше не могут сосредоточиться на выполнении рабочих задач, они начинают отвлекаться.

Поэтому эксперты советуют делать небольшие перерывы, во время которых можно посмотреть видео на youtube, никак не связанное с работой.

В конечном итоге такие перерывы приведут к повышенной продуктивности.

12. Измените температуру воздуха

Согласно исследованиям оптимальная температура воздуха для продуктивной работы в офисе - от 21 до 22 градусов по шкале Цельсия.

Такие результаты получили ученые Технологического университета Хельсинки.

Согласно исследованиям сотрудники, которые работают в условиях более низкой температуры, делают больше ошибок.

Также больше ошибок совершают и те, кто работает при более высокой температуре.

Поэтому проверьте температуру воздуха в помещении и измените настройки кондиционера или обогревателя.

13. Избавьтесь от хлама

Ученые Принстонского университета пришли к выводу о том, что избыток ненужного хлама приводит к снижению продуктивности.

Наш мозг отвлекается на ненужные вещи, что препятствует выполнению необходимых задач.

Поэтому эксперты советуют держать рабочее место в чистоте, а кроме того, все вещи должны лежать на своих местах, чтобы не отвлекаться на долгие поиски нужной вещи.

Ментальный хлам также мешает продуктивности.

Эксперты советуют не просто составлять список дел, а составлять его с учетом приоритетов, выделяя те задания, которые необходимо сделать в первую очередь.

14. Работайте над одной задачей

Нашему мозгу сложно выполнять сразу несколько задач, поэтому эксперты советуют сосредоточиться на выполнении одного задания и только после этого переходить к следующему.

Это позволит повысить эффективность, так как если вы будете метаться между разными заданиями, высока вероятность того, что ни одно из них в итоге не будет выполнено так качественно, как хотелось бы, так как при таком режиме вы с большей вероятностью будете упускать из внимания важные детали.

15. Слушайте музыку

Шум может отвлекать вас. Однако звуки музыки стимулируют продуктивность.

Музыка способствует повышенной концентрации внимания на решении рабочих задач.

Эксперы советуют выбирать инструментальную музыку, чтобы не отвлекаться на текст.