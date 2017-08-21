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Рынок интернет-рекламы в Украине за 6 месяцев вырос на 42%
17:30 21.08.2017 |
Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины в первом полугодии 2017 г. составил 827 млн грн, что на 42% превысило аналогичный показатель первого полугодия 2016 г. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Интернет Ассоциацией Украины.
Доля прямых продаж на рынке составила 56%.
Доли сегментов медийной интернет-рекламы распределились следующим образом:
- баннерная реклама - 39,6%;
- in-stream video (реклама в видеоплеере pre-roll, mid-roll, post-roll, pause-roll, overlay-реклама, picture-in-pause) - 40,6%
- in-page video (content-roll) - 4,7 %;
- другие нестандартные решения (всплывающие окна pop-up и pop-under, форматы catfish и screenglide, синхронные баннеры, фронтлайны, полноэкранная реклама, звуковая реклама в цифровом аудиопотоке, другие подобные проявления) - 5,7%;
- спонсорство - 9,4
Доли мобильной медийной интернет-рекламы (рекламы, ориентированной на пользователей мобильных устройств) в долях от общего оборота медийной интернет-рекламы составили:
- доля баннерной рекламы - 18,1%;
- доля in-stream video - 7,6%;
- доля in-page video (content-roll) - 0,05%;
- доля нестандартных решений - 5,3%;
- спонсорство - 3,6%.
Впервые в ходе исследований была определена доля социальных медиа и мессенджеров (FB, VK, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.), она составила 18,6%.
Ранее сообщалось, что объем рынка медийной интернет-рекламы Украины в 2016 г. составил 1,78 млрд грн, что на 38% превысило аналогичный показатель за 2015 г.
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