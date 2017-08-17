Как инфошум глушит нашу продуктивность

Анастасия Зырянова / Би-би-си

Вы ежеминутно тянетесь к своему смартфону, ваше внимание рассеивается за каких-то десять минут, а на бесцельное пролистывание соцсетей уходит минимум пара часов в день? Это давление информационного шума - бич современного общества. Он снижает как рабочие показатели - то есть делает нас неэффективными, так и качество нашего отдыха: мы разучиваемся по-настоящему расслабляться и "очищать мозги".

Летом 2017 года аналитический центр "Битрикс24" опросил более тысячи представителей российских компаний из различных областей специализации, чтобы понять, как их сотрудники существуют (или даже выживают) в условиях информационного шума.

67% участников опроса заявили, что ощущают его давление в течение рабочего дня.

Около трети респондентов признались, что берут в руки телефон каждые шесть минут или чаще, а также не могут концентрироваться на одной задаче более 10 минут. Причем более половины от общего числа участников опроса ответили, что переключиться с одного вопроса на другой у них занимает от 5 до 20 минут.

Результаты исследования показали, что от нездоровой тяги к соцсетям и в целом - к гаджетам страдают и руководители, так как 73% респондентов были первыми лицами компаний.

Опрос "Битрикс24" продемонстрировал не только то, насколько наш рабочий день засорен интернетом, но и то, насколько глубоко "информационный шум" просочился домой. Более половины респондентов признались, что могут находиться дома без телефона от 10 минут до 3 часов максимум, а 42% каждый день бесцельно листает интернет-страницы, чтобы расслабиться, в течение 1-3 часов.

Такое же количество участников призналось, что тратит в свое свободное время около 3-х часов и более в сутки на мессенджеры и соцсети.

Почти три четверти респондентов начинает свое утро с проверки ленты новостей в соцсетях или сообщений в почтовых сервисах и мессенджерах.

Тристан Харрис, бывший специалист Google и сооснователь проекта Time Well Spent, объясняет, чем нам вредит такая привычка.

По его словам, когда мы начинаем свое утро со смарфтона, это запускает синдром упущенной выгоды: "Это [список уведомлений на смартфоне с утра] формирует ощущение, что ты просыпаешься утром лицом к лицу с меню "всех вещей, которые ты упустил, начиная со вчерашнего дня".

По мнению Харриса, современные гаджеты можно сравнить с игровыми автоматами: считайте, у каждого из нас есть по одному (а то и больше) персональному казино в кармане. Почему мы сознательно поддаемся этой ловушке?

Сооснователь "Битрикс24" Сергей Рыжиков в официальном комментарии к исследованию замечает, что если обратить внимание на то, когда мы хватаемся за телефон, то можно заметить определенную корреляцию: мы лезем в соцсети в моменты беспокойства или каких-либо затруднений. То есть в ситуации, когда от нас требуется внимание и концентрация, мозг, вместо того, чтобы искать решение, переключается на смартфон. И на то есть определенные биологические причины.

Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета в 2012 году, показало, что когда человек делится информацией о себе - а именно из этого состоит большая часть нашей активности в соцсетях - в его головном мозге активируются области мозга, относящиеся к мезолимбической системе. Именно она отвечает за выработку дофамина, так называемого гормона удовольствия, вызывающего чувство награды (а также желания - то есть стимулирующего зависимость).

Утро - для ярких идей

Эксперты сообщают, что соцсети - "убийцы продуктивности" - ежегодно лишают американскую экономику сотен миллиардов долларов. Бизнесмены в попытке спасти свои компании от подобных убытков пытаются запретить использование соцсетей на рабочем месте.

Так, уже в 2009 году это правило действовало более чем в половине американских фирм.

В июне 2016 года компания Vigrin (та самая, которую основал Ричард Брэнсон), ввела новое требование для сотрудников: не проверять рабочую электронную почту в течение двух часов в неделю, а проводить это время в компании своих коллег. Каждую среду с 10 до 12 утра сотрудники Virgin американского и британского офисов должны были отвлекаться от своих дел и собираться все вместе для сеансов "мозгового штурма" и других социализирующих занятий, в том числе бега. Руководители сочли, что такая практика поможет повысить креативность коллектива.

Доктор психологии и автор книги об идеальном рабочем месте Рон Фридман советует не засорять свой мозг (в том числе соцсетями) в первые три часа после пробуждения. Именно это время, по его мнению (и он в этом не одинок), самое продуктивное. Поэтому прежде чем погружаться в рутинную читку писем или в просмотр ленты новостей с самого утра, возможно, есть резон дать своему мозгу "повитать в облаках" - наверняка, многие сталкивались с ситуацией, когда именно по дороге на работу или в первые рабочие часы в голову приходят яркие идеи и решения.

Премия - за хороший сон

Интересно, что наравне с тенденцией ограничить использование сотрудниками личных соцсетей в офисе, существует и другая - ограничить проникновение рабочей информации в личное, внерабочее пространство человека. Во Франции, например, с 2017 года действует закон, по которому сотрудники компаний, где более 50 человек персонала, имеют право не отвечать на рабочую переписку вне рабочих часов.

А в 2016 году страховая компания Aetna решила начать платить своим сотрудникам премии, если те спят минимум по семь часов каждую ночь (компания следит за этим разными способами, в том числе с помощью специальных трекеров активности).

Руководство Aetna пообещало, что годовое вознаграждение за примерный сон составит порядка 500 долларов. Те, кто сталкивался с ситуацией, когда бесконечно и бесцельно обновляешь новостную ленту соцсети, вместо того, чтобы пойти спать, поймут, насколько эта мера важна в борьбе с низкой продуктивностью сотрудников и их зависимостью от гаджетов.

Один из самых известных пропагандистов здорового сна - основательница и бывший издатель Huffington Post Арианна Хаффингтон - считает, что лучшее, что мы можем сделать для своего организма - это оставить телефон ночевать вне нашей спальни.

"Когда мы просыпаемся посреди ночи и не можем сразу заснуть, большинство из нас лезет в телефон, чтобы проверить электронную почту, сообщения или даже падает "в кроличью нору" социальных сетей", - все это никак не может не сказываться на нашей продуктивности в течение рабочего дня.

Практикующий психолог и доктор психологии Нейл Фьоре, автор книги и методики по борьбе с прокрастинацией, замечает, что для качественной работы отдых и развлечения крайне важны.

"Они перезаряжают батарейки, становятся источником мотивации, креативности..." - говорит он. При этом бесцельное листание новостных лент соцсетей на протяжение многих часов как раз не способствует большей креативности и продуктивности.

Это помогает сиюминутно "разгрузиться", получить "дозу" дофамина, но это не похоже на полноценный отдых. А чем качественнее отдых, тем качественнее работа, предупреждает Фьоре.

Меньше да лучше

Впрочем, давать себе небольшие передышки в течение дня - тоже важно. Если вы испытываете проблемы с концентрацией, стоит для начала устанавливать себе короткие сроки работы - по 30 минут, советует психолог.

Следя за распорядком рабочего дня своих клиентов (не формальным, а честным описанием занятий в течение дня), Фьоре заметил, что, как правило, человек тратит на главную задачу порядка 3-4 часов в день, в которые от него требуется максимальная концентрация. Все остальное время уходит на совещания, звонки, разгребание почты, написание писем, планирование следующих дел (и, конечно, сидение в соцсетях и мессенджерах). Фьоре - не единственный, кто обратил на это внимание, именно поэтому все больше компаний переходит на более сокращенный рабочий день, время которого тратится сотрудником продуктивнее именно из-за того, что его не так много.

Такая практика распространена в Швеции, где рабочий день длится шесть часов. Например, так поступила компания шведская Background AB, для сотрудников которой день заканчивается в 15:30 - при этом работников просят не тратить рабочее время на личные звонки и соцсети.

В Кремниевой долине же, например, некоторые предприниматели вводят в своих фирмах еще более короткий, пятичасовой рабочий день.

Именно благодаря этой практике, считает глава Tower Paddle Boards, показатели компании резко выросли. По его словам, от своих сотрудников он потребовал быть в два раза более продуктивными, чем обычно, и это сработало.

Этот и другие примеры дают надежду тем, кто не может сконцентрироваться на работе и без конца открывает вкладку с соцсетями или лезет в телефон. В первую очередь, надо понять, что движет этой пагубной привычкой - страх неудачи? неуверенность в себе? недовольство работой или своей позицией в компании? - и начать борьбу с инфошумом в своей жизни.

Как отгородить себя от информационного шума и повысить свою эффективность:

•Забудьте про свой телефон, когда заходите в спальню (желательно, переставать пользоваться компьютером или смартфоном за полчаса до сна)

•Не существуйте в режиме многозадачности. Решайте проблемы по-очереди

•В течение рабочего дня регулярно делайте небольшие перерывы, в которые старайтесь последить за своим дыханием, размяться и выйти из-за компьютера

•Выключите уведомления на всех мобильных приложениях, кроме самых жизненно необходимых

•Составляйте реверсивный календарь: планируйте выполнение длительных задач по датам, идя от самого последнего звена. Например, дедлайн - 1 мая, перед этим нужно утвердить проект (еще два дня), до этого внести правки - отводим пять дней и получаем, что правки нужно начать вносить 24-го апреля.