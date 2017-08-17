Как инфошум глушит нашу продуктивность

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как инфошум глушит нашу продуктивность

 Анастасия Зырянова / Би-би-си

Вы ежеминутно тянетесь к своему смартфону, ваше внимание рассеивается за каких-то десять минут, а на бесцельное пролистывание соцсетей уходит минимум пара часов в день? Это давление информационного шума - бич современного общества. Он снижает как рабочие показатели - то есть делает нас неэффективными, так и качество нашего отдыха: мы разучиваемся по-настоящему расслабляться и "очищать мозги".

Летом 2017 года аналитический центр "Битрикс24" опросил более тысячи представителей российских компаний из различных областей специализации, чтобы понять, как их сотрудники существуют (или даже выживают) в условиях информационного шума.

67% участников опроса заявили, что ощущают его давление в течение рабочего дня.

Около трети респондентов признались, что берут в руки телефон каждые шесть минут или чаще, а также не могут концентрироваться на одной задаче более 10 минут. Причем более половины от общего числа участников опроса ответили, что переключиться с одного вопроса на другой у них занимает от 5 до 20 минут.

Результаты исследования показали, что от нездоровой тяги к соцсетям и в целом - к гаджетам страдают и руководители, так как 73% респондентов были первыми лицами компаний.

Опрос "Битрикс24" продемонстрировал не только то, насколько наш рабочий день засорен интернетом, но и то, насколько глубоко "информационный шум" просочился домой. Более половины респондентов признались, что могут находиться дома без телефона от 10 минут до 3 часов максимум, а 42% каждый день бесцельно листает интернет-страницы, чтобы расслабиться, в течение 1-3 часов.

Такое же количество участников призналось, что тратит в свое свободное время около 3-х часов и более в сутки на мессенджеры и соцсети.

Почти три четверти респондентов начинает свое утро с проверки ленты новостей в соцсетях или сообщений в почтовых сервисах и мессенджерах.

 

Тристан Харрис, бывший специалист Google и сооснователь проекта Time Well Spent, объясняет, чем нам вредит такая привычка.

По его словам, когда мы начинаем свое утро со смарфтона, это запускает синдром упущенной выгоды: "Это [список уведомлений на смартфоне с утра] формирует ощущение, что ты просыпаешься утром лицом к лицу с меню "всех вещей, которые ты упустил, начиная со вчерашнего дня".

По мнению Харриса, современные гаджеты можно сравнить с игровыми автоматами: считайте, у каждого из нас есть по одному (а то и больше) персональному казино в кармане. Почему мы сознательно поддаемся этой ловушке?

Сооснователь "Битрикс24" Сергей Рыжиков в официальном комментарии к исследованию замечает, что если обратить внимание на то, когда мы хватаемся за телефон, то можно заметить определенную корреляцию: мы лезем в соцсети в моменты беспокойства или каких-либо затруднений. То есть в ситуации, когда от нас требуется внимание и концентрация, мозг, вместо того, чтобы искать решение, переключается на смартфон. И на то есть определенные биологические причины.

Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета в 2012 году, показало, что когда человек делится информацией о себе - а именно из этого состоит большая часть нашей активности в соцсетях - в его головном мозге активируются области мозга, относящиеся к мезолимбической системе. Именно она отвечает за выработку дофамина, так называемого гормона удовольствия, вызывающего чувство награды (а также желания - то есть стимулирующего зависимость).

Утро - для ярких идей

Эксперты сообщают, что соцсети - "убийцы продуктивности" - ежегодно лишают американскую экономику сотен миллиардов долларов. Бизнесмены в попытке спасти свои компании от подобных убытков пытаются запретить использование соцсетей на рабочем месте.

Так, уже в 2009 году это правило действовало более чем в половине американских фирм.

В июне 2016 года компания Vigrin (та самая, которую основал Ричард Брэнсон), ввела новое требование для сотрудников: не проверять рабочую электронную почту в течение двух часов в неделю, а проводить это время в компании своих коллег. Каждую среду с 10 до 12 утра сотрудники Virgin американского и британского офисов должны были отвлекаться от своих дел и собираться все вместе для сеансов "мозгового штурма" и других социализирующих занятий, в том числе бега. Руководители сочли, что такая практика поможет повысить креативность коллектива.

Доктор психологии и автор книги об идеальном рабочем месте Рон Фридман советует не засорять свой мозг (в том числе соцсетями) в первые три часа после пробуждения. Именно это время, по его мнению (и он в этом не одинок), самое продуктивное. Поэтому прежде чем погружаться в рутинную читку писем или в просмотр ленты новостей с самого утра, возможно, есть резон дать своему мозгу "повитать в облаках" - наверняка, многие сталкивались с ситуацией, когда именно по дороге на работу или в первые рабочие часы в голову приходят яркие идеи и решения.

Премия - за хороший сон

Интересно, что наравне с тенденцией ограничить использование сотрудниками личных соцсетей в офисе, существует и другая - ограничить проникновение рабочей информации в личное, внерабочее пространство человека. Во Франции, например, с 2017 года действует закон, по которому сотрудники компаний, где более 50 человек персонала, имеют право не отвечать на рабочую переписку вне рабочих часов.

А в 2016 году страховая компания Aetna решила начать платить своим сотрудникам премии, если те спят минимум по семь часов каждую ночь (компания следит за этим разными способами, в том числе с помощью специальных трекеров активности).

Руководство Aetna пообещало, что годовое вознаграждение за примерный сон составит порядка 500 долларов. Те, кто сталкивался с ситуацией, когда бесконечно и бесцельно обновляешь новостную ленту соцсети, вместо того, чтобы пойти спать, поймут, насколько эта мера важна в борьбе с низкой продуктивностью сотрудников и их зависимостью от гаджетов.

Один из самых известных пропагандистов здорового сна - основательница и бывший издатель Huffington Post Арианна Хаффингтон - считает, что лучшее, что мы можем сделать для своего организма - это оставить телефон ночевать вне нашей спальни.

"Когда мы просыпаемся посреди ночи и не можем сразу заснуть, большинство из нас лезет в телефон, чтобы проверить электронную почту, сообщения или даже падает "в кроличью нору" социальных сетей", - все это никак не может не сказываться на нашей продуктивности в течение рабочего дня.

Практикующий психолог и доктор психологии Нейл Фьоре, автор книги и методики по борьбе с прокрастинацией, замечает, что для качественной работы отдых и развлечения крайне важны.

"Они перезаряжают батарейки, становятся источником мотивации, креативности..." - говорит он. При этом бесцельное листание новостных лент соцсетей на протяжение многих часов как раз не способствует большей креативности и продуктивности.

Это помогает сиюминутно "разгрузиться", получить "дозу" дофамина, но это не похоже на полноценный отдых. А чем качественнее отдых, тем качественнее работа, предупреждает Фьоре.

Меньше да лучше

Впрочем, давать себе небольшие передышки в течение дня - тоже важно. Если вы испытываете проблемы с концентрацией, стоит для начала устанавливать себе короткие сроки работы - по 30 минут, советует психолог.

Следя за распорядком рабочего дня своих клиентов (не формальным, а честным описанием занятий в течение дня), Фьоре заметил, что, как правило, человек тратит на главную задачу порядка 3-4 часов в день, в которые от него требуется максимальная концентрация. Все остальное время уходит на совещания, звонки, разгребание почты, написание писем, планирование следующих дел (и, конечно, сидение в соцсетях и мессенджерах). Фьоре - не единственный, кто обратил на это внимание, именно поэтому все больше компаний переходит на более сокращенный рабочий день, время которого тратится сотрудником продуктивнее именно из-за того, что его не так много.

Такая практика распространена в Швеции, где рабочий день длится шесть часов. Например, так поступила компания шведская Background AB, для сотрудников которой день заканчивается в 15:30 - при этом работников просят не тратить рабочее время на личные звонки и соцсети.

В Кремниевой долине же, например, некоторые предприниматели вводят в своих фирмах еще более короткий, пятичасовой рабочий день.

Именно благодаря этой практике, считает глава Tower Paddle Boards, показатели компании резко выросли. По его словам, от своих сотрудников он потребовал быть в два раза более продуктивными, чем обычно, и это сработало.

Этот и другие примеры дают надежду тем, кто не может сконцентрироваться на работе и без конца открывает вкладку с соцсетями или лезет в телефон. В первую очередь, надо понять, что движет этой пагубной привычкой - страх неудачи? неуверенность в себе? недовольство работой или своей позицией в компании? - и начать борьбу с инфошумом в своей жизни.

Как отгородить себя от информационного шума и повысить свою эффективность:

•Забудьте про свой телефон, когда заходите в спальню (желательно, переставать пользоваться компьютером или смартфоном за полчаса до сна)

•Не существуйте в режиме многозадачности. Решайте проблемы по-очереди

•В течение рабочего дня регулярно делайте небольшие перерывы, в которые старайтесь последить за своим дыханием, размяться и выйти из-за компьютера

•Выключите уведомления на всех мобильных приложениях, кроме самых жизненно необходимых

•Составляйте реверсивный календарь: планируйте выполнение длительных задач по датам, идя от самого последнего звена. Например, дедлайн - 1 мая, перед этим нужно утвердить проект (еще два дня), до этого внести правки - отводим пять дней и получаем, что правки нужно начать вносить 24-го апреля.
 

ПО РУБРИКАМ

12:28 НБУ умень­шил свой порт­фель ОВГЗ на 1 млрд гри­вен до 364,6 млрд гри­вен 17 ав­гу­ста

12:15 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,5065 грн

12:14 НБУ объ­явил аук­ци­он по по­куп­ке до $50 млн на меж­бан­ке в чет­верг

11:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 17 ав­гу­ста

10:54 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 16.08.2017

10:50 НБУ про­дал 16 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 583 млн гри­вен

10:46 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 16 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $99,1 млн до $247,1 млн

10:38 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 17.08.17

09:03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 17 ав­гу­ста на уде­шев­ле­нии дол­ла­ра по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла за­се­да­ния ФРС США

08:49 Дол­лар 17 ав­гу­ста де­ше­ве­ет к ми­ро­вым ва­лю­там на ослаб­ле­нии пер­спек­тив по­вы­ше­ния про­цент­ных ста­вок ФРС

08:34 Бир­жи АТР в ос­нов­ном рас­тут 17 ав­гу­ста на не­опре­де­лен­но­сти мо­не­тар­ной по­ли­ти­ки ФРС США

07:59 Фон­до­вые ин­дек­сы США вы­рос­ли 16 ав­гу­ста на фоне вос­ста­нов­ле­ния в роз­нич­ном сек­то­ре

16.08 Сни­же­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бане долж­но про­дол­жить­ся до кон­ца не­де­ли

16.08 Goldman Sachs про­гно­зи­ру­ет укреп­ле­ние грив­ни в пер­спек­ти­ве 6 ме­ся­цев до 25,59 грн/$1

16.08 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 16 ав­гу­ста сни­же­ни­ем

• дальше…

09:53 Трак­то­ры и са­мо­ле­ты. Де­сять фак­тов о но­вом гла­ве Ан­то­но­ва

09:27 В Укра­ине от­кры­ли до­ступ к ин­фор­ма­ции о вла­дель­цах ком­па­ний - Грой­сман

09:03 Зо­ло­то до­ро­жа­ет 17 ав­гу­ста на уде­шев­ле­нии дол­ла­ра по­сле пуб­ли­ка­ции про­то­ко­ла за­се­да­ния ФРС США

08:58 На­ло­го­пла­тель­щи­ки уве­ли­чи­ли пе­ре­чис­ле­ния в бюд­жет на 28%

08:03 Нефть до­ро­жа­ет 17 ав­гу­ста на дан­ных о сни­же­нии за­па­сов в США

16.08 Це­ны на СУГ при­бли­зи­лись к аб­со­лют­но­му мак­си­му­му

16.08 Goldman Sachs про­гно­зи­ру­ет укреп­ле­ние грив­ни в пер­спек­ти­ве 6 ме­ся­цев до 25,59 грн/$1

16.08 Нефть про­дол­жа­ет рас­ти 16 ав­гу­ста из-за со­кра­ще­ния за­па­сов в США, Brent - $51,2 за бар­рель

16.08 Им­порт лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей уве­ли­чил­ся по­чти вдвое

16.08 В июле офи­ци­аль­ный уро­вень без­ра­бо­ти­цы сни­зил­ся на 0,1 п.п. до 1,2%

• дальше…

09:37 Со­вет­ник Трам­па: США ве­дут с Ки­та­ем эко­но­ми­че­скую вой­ну

08:07 Fitch улуч­ши­ло про­гноз по ро­сту эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны в 2017 г до 2% с 1,7%

16.08 Не­смот­ря не­внят­ную по­ли­ти­ку Трам­па в от­но­ше­нии Рос­сии, его ближ­не­во­сточ­ная по­ли­ти­ка яв­но про­ти­во­ре­чит устрем­ле­ни­ям РФ в ре­ги­оне

16.08 В аме­ри­ка­но-иран­ских си­сте­ме от­но­ше­ний у Те­ге­ра­на не оста­лось ко­зы­рей

16.08 Те­не­вая бан­ков­ская си­сте­ма Ки­тая на­ча­ла сду­вать­ся

16.08 Brexit: Бри­та­ния от­ка­жет­ся от гра­ни­цы с Ир­лан­ди­ей

16.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 16 ав­гу­ста 2017 го­да

16.08 10 луч­ших го­ро­дов для жиз­ни

16.08 Слу­ша­ние по де­лу быв­ше­го ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва пе­ре­не­се­но на 1 сен­тяб­ря

16.08 США не бу­дут на­ла­жи­вать диа­лог с КНДР, по­ка не уви­дят се­рьез­ных ша­гов в сто­ро­ну де­нукле­а­ри­за­ции - Госдеп

16.08 Госдеп США про­ком­мен­ти­ро­вал со­об­ще­ния о по­став­ках Укра­и­ной ра­кет­ных дви­га­те­лей в КНДР

16.08 США не на­ме­ре­ны от­ка­зы­вать­ся от во­ен­ных уче­ний в об­мен на пре­кра­ще­ние ра­кет­ных и ядер­ных ис­пы­та­ний КНДР - госдеп

15.08 Как лю­би­мый про­ект Пу­ти­на пре­вра­ща­ет­ся в "Не­мец­кий ту­пик-2"

15.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 ав­гу­ста 2017 го­да

15.08 В Рос­сии еще до укра­ин­ских со­бы­тий по­яви­лось ощу­ще­ние, что ста­биль­но­сти, на ко­то­рую все мо­ли­лись, на са­мом де­ле уже нет

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

11:10 Цирк про­дол­жа­ет­ся. Кор­чак го­то­вит­ся к но­во­му скан­да­лу с "автоматом"

16.08 Яце­нюк и су­пру­га Ава­ко­ва ста­ли вла­дель­ца­ми те­ле­ка­на­ла Эс­прес­со

16.08 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

16.08 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

11.08 Да­ни­люк счи­та­ет пе­ре­нос рас­смот­ре­ния его апел­ля­ции су­дом ско­ор­ди­ни­ро­ван­ной ра­бо­той про­тив не­го

11.08 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

• дальше…

12:10 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

10:24 Microsoft обу­ча­ет дро­ны при­ни­мать ре­ше­ния на ле­ту

08:27 Анон­си­ро­ван са­мый мощ­ный и до­ро­гой смарт­фон Nokia

16.08 Samsung вы­пу­стит пер­вый в ми­ре смарт­фон со встро­ен­ным ал­ко­те­сте­ром‍

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

16.08 Fiat Chrysler объ­еди­нит уси­лия с BMW, Intel и Mobileye для раз­ра­бот­ки ро­бо­мо­би­лей

16.08 Как на­учить ре­бен­ка ин­ве­сти­ро­вать: 3 стра­те­гии

16.08 Стар­то­ва­ло мас­со­вое про­из­вод­ство Kirin 970 - пер­вой мо­биль­ной плат­фор­мы с ин­те­гри­ро­ван­ной си­сте­мой ИИ

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

14.08 PayPal от­кро­ет ин­но­ва­ци­он­ные ла­бо­ра­то­рии в Ин­дии

14.08 Не вы­пу­стив­шую ни од­но­го смарт­фо­на ком­па­нию оце­ни­ли в $1,2 мил­ли­ар­да

14.08 В Infiniti сде­ла­ли элек­три­че­ский про­то­тип в сти­ле го­ноч­ных ма­шин 1940-х

• дальше…

12:10 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно