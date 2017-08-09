Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь

Первый размер даст право на скидку в 5%, а обладательницы шестого размера могут рассчитывать на 65%

Жители китайского города Ханчжоу пожаловались местным властям на ресторан, который предлагал женщинам скидку в зависимости от размера их груди.

Как сообщает Би-Би-си, недовольство жителей столицы приморской провинции Чжэцзян вызвала реклама ресторана "Модная креветка" в одном из торговых центров.

На постерах компании с надписью "Весь город ищет ГРУДИ" были изображены мультипликационные героини в нижнем белье. В рекламе сообщалось о скидках, размер которых зависел от размера груди женщин - чем крупнее бюст, тем больше скидка.

В одной из жалоб, поступивших в адрес местных властей, говорилось, что реклама слишком вульгарная и дискриминирует женщин.

Рекламный постер изначально появился 1 августа, однако впоследствии был снят. Однако управляющий ресторана "Модная креветка" Лань Шанган не видит ничего предосудительного в коммерческой стратегии ресторана. "После начала рекламной кампании число клиентов увеличилось на 20%. Некоторые девушки, которые приходили к нам, очень гордились собой. Им было нечего скрывать", - сказал он.

Он также рассказал, что клиентки могли обращаться за получением скидки к официанткам, чтобы во избежание смущения не обсуждать этот вопрос с кем-либо из работающих в ресторане мужчин.

Это не первый случай, когда китайский ресторан предлагает скидку, зависящую от внешнего вида посетителей. В январе 2015 года ресторан в провинции Хэнань предоставлял скидки гостям, которых сотрудники считали привлекательными. А за месяц до этого кафе в городе Чунцин попыталось привлечь снижением цен полных мужчин и стройных женщин.