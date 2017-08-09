Финансовые новости
- |
- 09.08.17
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
14:02 09.08.2017 |
Первый размер даст право на скидку в 5%, а обладательницы шестого размера могут рассчитывать на 65%
Жители китайского города Ханчжоу пожаловались местным властям на ресторан, который предлагал женщинам скидку в зависимости от размера их груди.
Как сообщает Би-Би-си, недовольство жителей столицы приморской провинции Чжэцзян вызвала реклама ресторана "Модная креветка" в одном из торговых центров.
На постерах компании с надписью "Весь город ищет ГРУДИ" были изображены мультипликационные героини в нижнем белье. В рекламе сообщалось о скидках, размер которых зависел от размера груди женщин - чем крупнее бюст, тем больше скидка.
В одной из жалоб, поступивших в адрес местных властей, говорилось, что реклама слишком вульгарная и дискриминирует женщин.
Рекламный постер изначально появился 1 августа, однако впоследствии был снят. Однако управляющий ресторана "Модная креветка" Лань Шанган не видит ничего предосудительного в коммерческой стратегии ресторана. "После начала рекламной кампании число клиентов увеличилось на 20%. Некоторые девушки, которые приходили к нам, очень гордились собой. Им было нечего скрывать", - сказал он.
Он также рассказал, что клиентки могли обращаться за получением скидки к официанткам, чтобы во избежание смущения не обсуждать этот вопрос с кем-либо из работающих в ресторане мужчин.
Это не первый случай, когда китайский ресторан предлагает скидку, зависящую от внешнего вида посетителей. В январе 2015 года ресторан в провинции Хэнань предоставлял скидки гостям, которых сотрудники считали привлекательными. А за месяц до этого кафе в городе Чунцин попыталось привлечь снижением цен полных мужчин и стройных женщин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда "Белый вождь" отправит Тягнибока на пенсию
|По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию
|Наследник Балчуна. Уберет ли новый директор Укрзализныци Сашу Януковича из Укрзализныци
|Кабмин одобрил законопроект о введении единого счета для налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Плохой начальник: 10 признаков
|Новая профессия – популяризатор науки
|15 навыков, которые необходимы каждому
Это интересно
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Илон Маск возьмётся за создание поездов Hyperloop
|Разрушение мифа о роботизации: безработицы не будет
Сегодня нет никаких оснований беспокоиться о робототехнологиях, которые могут вытеснить людей с их рабочих мест. Согласно закону Жан-Батиста Сэя кризис перепроизводства в рыночной экономике невозможен, так как предложение и спрос всегда уравновешены.
|Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет