Новая профессия – популяризатор науки

Неподалеку от небоскреба Shard лондонский King's College строит новый центр научной информации стоимостью 12 млн фунтов. Этот центр - Science Gallery London - должен открыться в следующем году, и его строительство отражает растущее желание людей узнать больше о науке, с одной стороны, и стремление исследователей глубже вовлечь общественность в свою работу - с другой.

«Великобритания - мировой лидер в признании того, что поддержание интереса широкой публики к науке является неотъемлемой частью процесса исследований. Сейчас университеты и исследовательские центры гораздо больше заинтересованы в вовлеченности общественности, чем пять лет назад. Поэтому популяризация науки открывает прекрасные карьерные возможности для молодежи», - говорит Дэниель Глазер, нейробиолог и директор Science Gallery London.

Вовлечь в дискуссию

Популяризация науки - объяснение научных теорий и практик понятным широкой публике языком - имеет длительную историю. Еще в 1799 г. был создан Royal Institution, а в 1831 г. - British Association for the Advancement of Science, ныне British Science Association (BSA). Современная концепция начала формироваться одно-два поколения назад под девизом «Обеспечить понимание науки обществом».

Сейчас она уже кажется устаревшей, потому что зиждется на устаревшем тезисе, что простым разъяснением можно сформировать пронаучное общество. За последние 30 лет на первый план вышло понятие вовлеченности общества, что предполагает диалог и дискуссию.

«В такой модели общество играет более активную роль, чем прежде, - через полемику и диалог», - объясняет генеральный директор BSA Кэтрин Мэтисон. «Поток прекрасных молодых людей приходит в популяризацию науки, и ее они считают отдельной сферой деятельности. Однако этот сектор слишком разноплановый и универсального пути профессионального развития в нем не существует», - добавляет она.

Что они делают

Работа популяризаторов науки разнообразна: от рассказов об экспонатах музеев и научных центров до разработки и проведения научных шоу и фестивалей, от пиара до научной журналистики.

Нечеткость определения этого сектора обусловливает отсутствие значимых оценок его размера, хотя все эксперты согласны, что он очень быстро растет. В прошлом году BSA опросила 516 популяризаторов науки в Великобритании и выяснила, что большинство из них трудоустроены, но 21% работает в основном внештатно.

«Мы видим, как в этот сектор приходит все больше молодых людей с предпринимательской жилкой. Они разочарованы тем, что есть в нем сейчас, и хотят совершать прорывы, например через краудфандинговые кампании», - говорит Имран Хан из Wellcome Trust, крупного благотворительного фонда, финансирующего научные исследования.

Культура, политика, деньги

Фундамент всего сектора - желание организаций, осуществляющих финансирование науки, вовлечь в исследовательский процесс публику, говорят в Research Councils UK (RCUK) - организации, координирующей государственные исследования в Великобритании. Мотивы этих организаций разнообразны - от альтруистических или культурных до политических. Например, считается, что понимание науки помогает людям оценить жизнь, вселенную и все, что есть в ней, - от формы облаков до природы мышления.

На политическом уровне нужно, чтобы общество было научно информированным. Тогда оно будет поддерживать основанные на научных доказательствах меры, предлагаемые правительством и бизнесом, по таким сложным вопросам, как изменение климата, генная инженерия или вакцинация. Вовлеченное в научные процессы общество также будет одобрять увеличение финансирования, отчего выиграют исследователи.

Чтобы помочь процессу популяризации науки, британское правительство и Wellcome Trust создали координационный центр National Coordinating Centre for Public Engagement в Бристоле. Кроме того, они предлагают финансирование соответствующим проектам. Например, RCUK выделяет в сумме 700 000 фунтов на 10-15 грантов на поддержание «вовлеченности общественности в исследования в высших учебных заведениях».

Очень важным фактором является требование спонсоров исследований обязательно включать в программу связи с общественностью. По словам Глазера из Science Gallery London, сейчас на эти цели обычно должно выделяться около 3% от суммы гранта.

Как учат

Несколько университетов предлагают получать степень магистра в сфере научных коммуникаций. Лучшей считается программа Imperial College London. Тем не менее большинство популяризаторов имеют образование и опыт в науке и не получают дополнительного последипломного образования в области коммуникаций, говорит Фиона Фокс, глава лондонского Science Media Centre. Этот центр специализируется на распространении научной информации через СМИ. Сотрудники проходят тренинги по своей новой работе. «Люди, которых я нанимаю, любят науку и хотят построить карьеру, продвигая науку, а не сидя в лаборатории», - говорит Фокс.

По оценкам Британской ассоциации научных и исследовательских центров (UK Association for Science and Discovery Centres), в которую входят 60 организаций от музеев до исследовательских центров, мероприятия ее участников ежегодно посещает 20 млн человек.

«Самое важное качество для наших популяризаторов - это страсть к объяснению достижений науки посетителям, многие из которых школьники, - говорит генеральный директор International Centre for Life в Ньюкасле Линда Конлон. - Мы организуем для них тренинги, где они учатся отвечать на вопросы, демонстрировать экспонаты или комментировать шоу в нашем планетарии».

Важный способ популяризации науки - научные фестивали. «Когда ученые появляются на нашем фестивале, часто становится ясно, насколько узкая у них специализация. Описывая свою работу, они не берут в расчет свой человеческий опыт и переживания», - говорит Мэтисон из BSA. Она предполагает, что помочь может подход к науке как к культурной деятельности.

Ученый секретарь

Элис Кей изучала психологию и нейробиологию в University College London, и, казалось, ее ждала карьера в исследовательской лаборатории. «Мои родители - ученые-исследователи (биохимики), и я думала, что тоже буду получать степень магистра, а потом доктора», - говорит она.

Однако на второй год обучения у Кей появились сомнения. «Я начала понимать, глядя на родителей и знакомых, сколь высокие требования предъявляются к ученым, насколько хорошим специалистом нужно быть, чтобы добиться влияния», - вспоминает она.

Сейчас Кей 26 лет и она работает пресс-секретарем в Science Media Centre. После окончания учебы она в течение года набиралась нужного опыта, работая в Cambridge Science Centre и National Horseracing Museum. В начале 2013 г. она пришла в Science Media Centre на стажировку, а затем и на постоянную работу.

«В то же время мне предложили место в магистратуре по научным коммуникациям в Imperial College, но я решила, что разумнее пойти работать. Программа в Imperial великолепна, но для того, чтобы развиваться в популяризации науки, степень магистра не нужна», - рассказывает Кей. Спустя четыре года Кей по-прежнему нравится выбранная сфера и разнообразие работы. «Путь для карьеры здесь открыт и зарплата на конкурентном уровне. Я зарабатываю около 30 000 фунтов в год, для моего возраста это вполне нормально», - говорит она.