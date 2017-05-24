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Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
17:55 24.05.2017 |
Корпорация Google собирает информацию о предпочтениях пользователей, отслеживая их активность в интернете. От того, что человек ищет в поисковиках и какие товары покупает, зависит, какую рекламу он видит на сайтах. Однако теперь интернет-гигант решил распространить эту практику за пределы всемирной паутины - отныне Google будет собирать данные не только об онлайн-, но и об оффлайн-покупках.
Как сообщила телекомпания CNN, это позволит корпорации определить, купил ли человек тот или иной товар в уличном магазине после того, как кликнул по рекламному баннеру в сети, или нет. Возможным это стало благодаря договору Google с ведущими финансовыми компаниями США, выпускающими кредитные и дебетовые карты.
В соответствии с соглашением, в Google начнет поступать зашифрованная информация примерно о 70% проведенных американскими гражданами транзакций, которая затем будет автоматически сопоставляться с кликами по рекламным объявлениям в сети. Таким образом, компания, пользующаяся рекламным сервисом Google AdWords, сможет узнать, повлияла ли реклама на решение клиента приобрести ее товар или нет. Раньше такая информация была доступна только в отношении интернет-торговли. Если же человек ничего не покупал онлайн, рекламодатели могли сделать вывод, что деньги на рекламу были потрачены зря.
В корпорации считают, что такая практика не несет никакой угрозы частной жизни граждан, так как ни сотрудники Google, ни рекламодатели не смогут получить доступ к информации о количестве потраченных денег, имени плательщика и другим конфиденциальным данным.
Несмотря на все футуристичные разработки, такие как беспилотные автомобили, "умные" куртки со встроенными Bluetooth и приложением для смартфонов, воздушные шары, обеспечивающие интернетом жителей труднодоступных районов, основным источником дохода Google остается реклама. Только в 2016 году этот бизнес принес холдингу Alphabet, в состав которого входит Google, $79 млрд дохода.
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