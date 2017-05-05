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Android-приложения используют ультразвук для слежки за пользователями
14:16 05.05.2017 |
Сотни мобильных приложений следят за пользователями с помощью ультразвука. Программы используют аудиосигналы, неслышные для человеческого уха, но улавливаемые телефоном.
Технология называется «ультразвуковое межустройственное отслеживание» (ultrasonic cross-device tracking) и заключается в том, чтобы интернет-реклама, а также рекламные билборды на стадионах, в торговых центрах и т.д. издавали высокочастотный звук. Приложения, у которых есть доступ к микрофону устройства, способны улавливать этот звук и на основании полученных данных определять, где пользователь был, что видел, а иногда даже какие сайты посещал.
Технология находится еще только на стадии освоения, однако уже набирает популярность. Согласно отчету исследователей Технического университета Брауншвейга (Германия), за прошедший год было обнаружено 234 Android-приложения, способных «слушать» ультразвуковые сигналы без ведома пользователя.
Некоторые программы даже используют специальные биконы (маячки ближнего действия с поддержкой Bluetooth Low Energy) для отображения на устройстве пользователя рекламы в соответствии с его текущим местоположением. В нескольких магазинах двух неназванных европейских городов уже установлены такие ультразвуковые биконы.
Технология позволяет рекламодателям отслеживать местоположение пользователя, взаимодействие с телефоном, покупки и на основании этой информации делать рекламу более таргетированной. Тем не менее, по мнению экспертов, технология угрожает конфиденциальности данных. С ее помощью можно деанонимизировать пользователей биткойнов и браузера Tor.
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