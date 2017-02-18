Издание Fortune опубликовало ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира, который получил название World's Most Admired Companies. При составлении этого рейтинга учитывались мнения более 3800 руководителей, аналитиков и экспертов. Они отдали свои голоса за 680 компаний из 28 стран мира.

Вот уже десять лет подряд этот список возглавляет компания Apple, следом за ней идут Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway и Disney.

Компания Alphabet, которая год назад занимала вторую строчку, в этот раз переместилась сразу на шестое место. Microsoft и Facebook разделили друг с другом девятое и десятое места.

В рейтинг имеют возможность попасть более 1000 крупнейших американских компаний и 500 иностранных компаний с оборотом не менее 10 млрд долларов.