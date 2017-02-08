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Топливно-энергетический комплекс
Лучшая автомобильная реклама финала NFL
23:21 07.02.2017 |
Даже если для большей части планеты американский футбол не представляет никакого интереса, финальная игра национальной футбольной лиги США (NLF), так же известная как Супербоул, никогда не проходит незамеченной. Потому что во время финала есть чем себя развлечь даже тем, кто не понимает, зачем толпа здоровых мужиков носится по траве за мячиком в форме дыни.
В прошлом году Супербоул по телевизору посмотрели 167 миллионов американцев - почти половина населения страны! А так как американский футбол предполагает большое количество пауз в игре, которые занимают рекламными роликами, значит 167 миллионов человек смотрели еще и рекламу. Естественно, отказываться от такой аудитории никто не хочет. В том числе автопроизводители.
И никого (ну, почти никого) не смущал тот факт, что 30 секунд эфирного времени стоит пять миллионов долларов. Поэтому рекламы во время Супербоула - пруд пруди. Мы, по традиции, выбрали лучшие ролики, которые к финалу подготовили автомобильные компании.
Mercedes-Benz. Беспечный ездок
Этот рекламный ролик для Mercedes-Benz сняли братья Коэны. Что удивительно, в отличие от, например, «Старикам здесь не место» или «Серьезного человека», это минутное видео не превратит ваш мозг в жижу после просмотра.
Kia. Активист
Автомобильная реклама для Супербоула редко обходится без звезд американских ситкомов. Ник Офферман и Джонни Галэки уже были. Теперь в Kia решили поиздеваться над Мелиссой Маккарти из «Майк и Молли». И ведь смешно получилось.
Ford. Засада
Во время просмотра этого ролика у вас могут появиться фантомные боли. Потому что некоторые из показанных ситуаций наверняка покажутся сильно знакомыми.
Audi. Гонка
Честно говоря, мы вообще не поняли, какое отношение к этому видео имеет Audi A5 нового поколения, но гонка получилась отличная.
Toyota. Орошение
Только нам показалось, что это было, ну...эм...как-то немного...вульгарно?
Buick. Если, то я...
Кажется, многие так же смотрели на «Весту» и не могли поверить в то, что это «Лада». Правда, никто из наших неповеривших не превратился в красотку Миранду Керр. А жаль.
Lexus. Танцы
Если для того, чтобы открыть и завести Lexus LC нужно проделать столько же операций, то, кажется, с продажами могут быть проблемы.
Hyundai. Воссоединение
Напоследок - трогательный ролик от Hyundai, который компания назвала «документальным фильмом» и показывала в прямом эфире Супербоула. Производитель дал возможность нескольким американским военным, проходящими службу вдали от дома, посмотреть игру вместе со своими родными в режиме реального времени и с обзором на 360 градусов.
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