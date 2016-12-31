Американская консалтинговая компания World Brand Lab, специализирующаяся на исследованиях в области брендинга, обнародовала рейтинг самых влиятельных торговых марок в мире. Первое место в 2016 г. заняла Apple.

При составлении топ-500 самых влиятельных компаний аналитики учитывали рыночную долю, лидерство на мировом рынке и лояльность клиентов. Высокотехнологические компании заняли первые строчки в рейтинге, обойдя бренды из 50 других отраслей, в том числе энергетику и автомобилестроение.

В тройку наиболее авторитетных брендов также вошли Google и Amazon. Всего в рейтинг попало 227 компаний из США, а общее количество представленных там стран составило 28. Китай представлен 36 брендами.

Восемь брендов из Поднебесной попали в первую сотню списка. Самыми влиятельными китайскими брендами признаны State Grid Corporation of China (SGCC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Tencent, China Central Television (CCTV), Haier, China Mobile, Huawei и Lenovo.

Впервые в рейтинг попали американские бренды Chipotle, Texas Instruments и General Dynamics. Среди китайских брендов первый раз оказались в списке Vanke, China Railway Engineering Corporation (CREC) и China Taiping Insurance.

Как пишет China Daily, World Brand Lab является американской организацией. Однако официальный сайт премии представлен только на китайском языке. В первой десятке рейтинга также указаны Coca-Cola, Facebook, Mercedes-Benz, Wal-Mart, General Electric и McDonald's.

Стоит отметить, что Apple удерживает первое место и в некоторых других рейтингах брендов. Так, компания четыре года подряд признается самым ценным брендом по версии международного консалтингового агентства Interbrand, специализирующегося на оценке интеллектуальной собственности.

В рейтинг Best Global Brands попадают только публичные компании. Методология учитывает степень влияния торговой марки на выбор покупателя, долю прибыли бренда в нематериальных активах компании, силу бренда и риски, с ним связанные.

Apple, Google и Coca-Cola уже четвертый год подряд занимают первые три строчки наиболее дорогих брендов в мире, свидетельствует отчет Interbrand Corp. о 100 ведущих брендах мира в 2016 г., который составляется уже 17-й раз.