В Украине наблюдается стремительный рост рынка интернет-рекламы, сообщил гендиректор Google Ukraine Дмитрий Шоломко на конференции Европейской бизнес ассоциации в Киеве в среду.

"Поскольку Google в Украине не занимается IT-бизнесом, а скорее рекламным, как рекламная компания мы наблюдаем значительный рост онлайн-рынка. В этом году его объемы удвоилось по сравнению с предыдущим... В долларовом исчислении мы растем на 50% год к году ", - сказал он.

По словам Д.Шоломко, основным фактором роста рынка является развитие малого и среднего бизнеса, который зарабатывает деньги именно в Украине.

"Это не экспортные компании, которые что-то производят здесь и продают там. Это именно компании, которые что-то делают здесь", - сказал он.

Более того, Д.Шоломко ожидает, что в следующем году темпы роста интернет-сегмента рекламы останутся как минимум таким же, как и в текущем.

"Я надеюсь, я вижу, что эта ситуация будет только улучшаться, особенно потому что есть тенденция к введению инноваций. Недавно был обнародован отчет Global Innovation Index, где были представлены оценки насколько та или иная страна использует инновации, или создает их. Украина по этому показателю сейчас находится на 56 месте среди 128 стран. За прошлый год мы поднялись на восемь позиций и в этом году можем вырасти еще на четыре-пять позиций", - пояснил эксперт.