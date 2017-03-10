Если вы раздумывайте над этим, то поговорите с начальником сейчас. Именно в среду днем четыре из пяти боссов предпочитают обсуждать зарплаты, утверждают специалисты британского рекрутингового агентства Office Angels по результатам опроса 1500 менеджеров.

Исследование было направлено на выявление закономерностей в мышлении руководителей фирм и дало неожиданные результаты. "В эмоциональном плане неделя руководителя делится на повторяющиеся шаблоны, так как вся она представляет собой череду встреч, сменяющих одна другую. Их мысли и шаблоны легко изучить и можно использовать с пользой для себя", - заявила британской газете The Sun проводившая исследование Джуди Джеймс.

По словам Джеймс, четверг - хорошее время чтобы предложить оригинальную идею, а в пятницу легче всего отпроситься пораньше, так как начальство наиболее расслабленно в связи с концом рабочей недели.