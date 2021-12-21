Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

Результаты опроса , проведенного учеными из Института исследований занятости Университета Уорика и бизнес-школы Университета Сассекса, показали, что менее четверти фирм, внедривших технологию искусственного интеллекта за последние пять лет, сообщили о потере рабочих мест. Однако аналогичная доля компаний отметила противоположную тенденцию. Более половины опрошенных сообщили, что новые технологии на базе ИИ не оказали серьезное влияние на количество рабочих мест.

По сравнению с внедрением других технологий, внедрение ИИ на 28,4% с большей вероятностью будет связано с созданием рабочих мест и на 26,6% с большей вероятностью будет связано с их сокращением.

«При обсуждении потенциального воздействия ИИ на рабочие места основное внимание уделяется потенциальной потере работы, поскольку ИИ все в большей степени способен автоматизировать сложные задачи. И хотя, похоже, есть некоторые свидетельства этого, наше исследование показывает, что ИИ с такой же вероятностью приведет к созданию рабочих мест в компаниях, внедряющих ИИ, как и к сокращению», - сообщили эксперты.

Хотя результаты исследования предшествуют влиянию пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, внедрение таких технологий, скорее всего, ускорится, поскольку все больше и больше рабочих процессов переводятся на удаленный режим.