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Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов
11:33 25.10.2021 |
Известный китайский бьюти-блогер Ли Цзяци и очень популярный стример установил новый рекорд по продажам, продав товаров на сумму более полутора миллиардов долларов за 12 часов.
До начала ежегодной распродажи 11 ноября осталось почти три недели, однако один из ведущих китайских стримеров хорошенько разогрел своих зрителей, который потратили огромные деньги.
В ходе 12-часовой прямой трансляции в среду, посвященной грядущему «Дня холостяков», Ли Цзяци, известный в Китае как «Король губной помады», реализовал товаров на сумму около 1,7 миллиарда долларов. Alibaba обычно не публикует данные о продажах, которые были представлены сторонней компании по анализу данных Hongren Dianji.
По данным Bloomberg, продаваемые продукты варьируются от средств ухода за кожей Shiseido до наушников AirPods от Apple. Ли Цзяци сообщил в своем микроблоге Weibo, что всего его трансляцию посмотрели более 250 миллионов человек.
Другой ведущий стример, продал товаров на 1,25 миллиарда долларов в течение 14-часового марафона. Напор покупателей был настолько большим, что приложение Taobao от Alibaba временно отключалось.
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