Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

Пандемия вынудила огромное количество людей перейти на удаленную работу. Хотя потребовался определенный период адаптации, теперь многие не хотят возвращаться в офис на полный рабочий день. Во всяком случае, так обстоит дело в США, где по заказу компании Prodoscore было проведено исследование, призванное оценить готовность работающих дома вернуться в среду, в которой они работали до пандемии.

В то время как многие ведущие американские предприятия стремятся «вернуть рабочие места в нормальное русло», не все сотрудники этим довольны. Хотя 75,6% американцев вернулись или планируют вернуться в офис, исследование показало, что остальные готовы даже рискнуть рабочим местом, лишь бы не делать этого. Иначе говоря, пандемия побудила их пересмотреть давние представления о том, как можно и нужно работать.

Рабочее место, типичное для периода до пандемии, больше не является доминирующей моделью в американской деловой среде. Больше американцев работает в компаниях, внедряющих гибридную модель работы (38,3%), чем в компаниях, придерживающих традиционной модели с полной занятостью в офисе (37,3%). Примечательно, что сотрудники, возвращаясь в офисы, склонны перенести туда элементы работы из дома. Так, более трети (39,2%) в офисе одеваются более небрежно, чем ранее.

Исследование также показало, что американцы готовы на изменения условий договора в обмен на работу из дома. В частности, чтобы продолжать работать удаленно, 28,1% согласны работать дольше, 16.% готовы на сокращение зарплаты, 13,4% не пугает перспектива лишиться пенсионных взносов компании.

Чем же объясняется нежелание возвращаться в офис? Американцы не хотят отказываться от преимуществ нового баланса между работой и личной жизнью и связанного с этим улучшения физического и психического здоровья. Улучшение физического здоровья в условиях работы из дома отметили 43,6% опрошенных, улучшение психического здоровья - 36,7%.