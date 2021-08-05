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Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка
11:36 05.08.2021 |
Певица Рианна, родившаяся в Барбадосе и ставшая знаменитой после переезда в США, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире: по подсчетам журнала Forbes, ее состояние составляет 1,7 млрд долларов. Впрочем, большую часть доходов ей принес вовсе не музыкальный бизнес, который, однако, помог ей завоевать всемирную популярность.
Как сообщают эксперты Forbes, основная часть состояния 33-летней Рианны - капитализация компании по производству косметики Fenty Beauty - ее 50% пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долларов. Еще около 270 млн долларов стоит 30% другой связанной с ней фирмы Savage x Fenty, выпускающей нижнее белье. И только оставшаяся сумма приходится на доходы от музыкальной и актерской карьеры.
Богаче Рианны в мире шоу-бизнеса - только одна женщина - это американская телеведущая Опра Уинфри, состояние которой Forbes оценивает в 2,7 млрд долларов.
Рианна основала компанию Fenty Beauty в 2017 году, для названия она использовала свою фамилию (полное имя певицы - Робин Рианна Фенти).
При создании фирмы она стала партнером транснациональной корпорации LVMH. В числе прочего LVMH принадлежат популярные торговые марки товаров класса "люкс", такие как дизайнерская одежда Christian Dior и Louis Vuitton, шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy и другие.
Революционный подход
Рианна заявила, что новая фирма попытается создать продукты для всех типов женщин и стала предлагать 40 различных оттенков для основы под макияж. В то время такой подход был беспрецедентным. В результате за первый же год эта линия принесла доход более 550 млн долларов, а компании-конкуренты стали расширять ассортимент оттенков для своей косметики.
"Многие женщины не могли купить косметику, которая подходила бы к тону их кожи, - объяснила Guardian Шеннон Койн из консалтинговой компании Bluestock Advisors. - Были только оттенки для светлой кожи, среднего тона, смуглой и темной кожи. Но мы все знаем, что реальность выглядит иначе. И [Fenty Beauty] был одним из первых брендов, который сказал: "мы хотим работать для самых разных людей".
Впрочем, некоторые бизнес-начинания Рианны не были столь же успешными. В этом году она согласилась закрыть торговую марку своей одежды Fenty, которая просуществовала менее двух лет.
В публикации Forbes сказано, что компании Рианны работают успешнее, чем созданные некоторыми ее коллегами по шоу-бизнесу, в том числе Kylie Cosmetics американской модели Кайли Дженнер, KKW Beauty звезды телевизионных шоу Ким Кардашьян, а также Jessica Alba's Honest Company актрисы Джессики Альбы.
По размерам состояния от Рианны отстает певица Мадонна (размеры ее богатства Forbes оценивает в 550 млн долларов), Селин Дион (455 млн) и Бейонсе (420 млн).
Рианна - одна из самых популярных исполнительниц мира, ее записи разошлись тиражом около 250 млн на разных видах носителей, однако последний сольный альбом певицы вышел еще в 2016 году.
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