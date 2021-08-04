Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

Создавая в 2016 году продюсерскую компанию, голливудская актриса Риз Уизерспун сделала ставку на истории, в центре которых - женские персонажи и женский опыт. Теперь компанию покупает медиастартап, основанный экс-менеджерами Disney.

Актриса, по данным The Wall Street Journal, получит за нее $900 млн, а состояние самой Уизерспун Forbes теперь оценивает в $400 млн.

"Какой потрясающий день! Я запустила Hello Sunshine, чтобы изменить представления о женщинах в средствах массовой информации. За последние несколько лет мы наблюдали, как наша миссия реализуется через книги, телевидение, фильмы и социальные сети. Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с Вlackstone, что позволит нам рассказывать еще более занимательные, впечатляющие и информативные истории о жизни женщин во всем мире", - написала Риз о продаже компании в Instagram.

Компания Риз отошла почти за 1 млрд долларов новой медиа-компании, возглавляемой бывшими руководителями Walt Disney Company Томом Стэггсом и Кевином Майером, которые считают Hello Sunshine хорошей площадкой для развлекательных и современных проектов.

Как пишет Forbes, еще до начала движения #MeToo и повсеместных призывов к гендерному равенству в шоу-бизнесе Уизерспун была разочарована ролями, которые ей предлагали, и нехваткой в Голливуде историй, в центре которых были бы женщины. В 2012 году она основала кинокомпанию Pacific Standard, которая сняла "Дикую" и "Исчезнувшую". В 2016 году ее продюсерские проекты превратились в Hello Sunshine. Компания стояла за такими проектами как "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу". Также она включает в себя книжный клуб и подкасты.

"Я основала эту компанию, чтобы изменить подход к изображению женщин в медиа", - сказала Уизерспун в официальном заявлении.

Известно, что нынешнее топ-руководство Hello Sunshine продолжит управлять ею и при новых владельцах. А вот сама Риз войдет в состав директоров новой организации. Однако ее название пока не разглашается.