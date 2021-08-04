Финансовые новости
- |
- 04.08.21
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
16:01 04.08.2021 |
Создавая в 2016 году продюсерскую компанию, голливудская актриса Риз Уизерспун сделала ставку на истории, в центре которых - женские персонажи и женский опыт. Теперь компанию покупает медиастартап, основанный экс-менеджерами Disney.
Актриса, по данным The Wall Street Journal, получит за нее $900 млн, а состояние самой Уизерспун Forbes теперь оценивает в $400 млн.
"Какой потрясающий день! Я запустила Hello Sunshine, чтобы изменить представления о женщинах в средствах массовой информации. За последние несколько лет мы наблюдали, как наша миссия реализуется через книги, телевидение, фильмы и социальные сети. Сегодня мы делаем огромный шаг вперед, установив партнерские отношения с Вlackstone, что позволит нам рассказывать еще более занимательные, впечатляющие и информативные истории о жизни женщин во всем мире", - написала Риз о продаже компании в Instagram.
Компания Риз отошла почти за 1 млрд долларов новой медиа-компании, возглавляемой бывшими руководителями Walt Disney Company Томом Стэггсом и Кевином Майером, которые считают Hello Sunshine хорошей площадкой для развлекательных и современных проектов.
Как пишет Forbes, еще до начала движения #MeToo и повсеместных призывов к гендерному равенству в шоу-бизнесе Уизерспун была разочарована ролями, которые ей предлагали, и нехваткой в Голливуде историй, в центре которых были бы женщины. В 2012 году она основала кинокомпанию Pacific Standard, которая сняла "Дикую" и "Исчезнувшую". В 2016 году ее продюсерские проекты превратились в Hello Sunshine. Компания стояла за такими проектами как "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары" и "Утреннее шоу". Также она включает в себя книжный клуб и подкасты.
"Я основала эту компанию, чтобы изменить подход к изображению женщин в медиа", - сказала Уизерспун в официальном заявлении.
Известно, что нынешнее топ-руководство Hello Sunshine продолжит управлять ею и при новых владельцах. А вот сама Риз войдет в состав директоров новой организации. Однако ее название пока не разглашается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему украинским политикам запретили ездить в зону ООС
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире
|Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes
|Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней
|Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным
|В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
Это интересно
|Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками
|SpaceX дополнит спутники Starlink наземными станциями
|Samsung повысит цены на чипы: графика и мобильные процессоры подорожают
|Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
|Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
|Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
|Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla