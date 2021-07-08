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Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней
12:52 07.07.2021 |
Команда Nestpick выбрала 75 лучших городов для удаленной работы. С полным списком можно ознакомиться по ссылке, редакция AIN.UA коротко пересказывает самое интересное из исследования.
В топ-10 лучших городов входят:
* Мельбурн, Австралия
* Дубай, ОАЭ
* Сидней, Австралия
* Таллин, Эстония
* Лондон, Англия
* Токио, Япония,
* Сингапур, Сингапур
* Глазго, Шотландия
* Монреаль, Канада
* Берлин, Германия
Всего в списке собрано 75 городов, украинских в списке нет.
Для составления списка Nestpick были взяты «наиболее пригодные для жизни» города (из каких именно списков - не уточняется). Затем их анализировали по двум десяткам критериев: начиная от стоимости жилья и жизни до безопасности, равноправия полов и скорости интернета. Также учитывалась эпидемиологическая ситуация в стране. Полная методология расчета находится на странице проекта.
Также в списке указано, есть ли у страны специальные визы для фрилансеров или так называемые Digital Nomad Visa.
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