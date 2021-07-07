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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

Самый масштабный в мире эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю завершился в Исландии. Его организаторы пришли к выводу, что сокращение рабочих часов не приводит к потере производительности и делает всех гораздо счастливее, по крайней мере в административном секторе.

Эксперимент, начатый в 2015 году под давлением и общественных организаций, со временем распространился на 2500 сотрудников совершенно разных учреждений - от полицейских участков до домов престарелых.

Участников перевели с 40-часовой на 36-ти или 35-часовую неделю, не сокращая им зарплату.

В целом экспериментом был охвачен примерно один процент работающего населения страны.

Исследование продолжалось до 2019 года и привело к серьезным последствиям: в течение следующих двух лет профсоюзы и их федерации добились либо сокращения рабочих часов, либо права на их сокращение для 80% работающих.

Исландская НКО Alda и исследовательский институт Autonomy, проводившие эксперимент, отмечают, что в исландском обществе с его сравнительно небольшой разницей в размере доходов, развитой экономикой и эффективной системой здравоохранения формируется консенсус, что в стране нужно сократить рабочие часы в свете понимания гражданами несправедливости и неэффективности продолжительных рабочих недель.

При этом в соседних скандинавских странах, обязательное число рабочих дней в неделю меньше:

* В Дании - 37 часов.
* В Финляндии - 37,5 часов.
* В Норвегии - 37,5 часов.

Эксперимент, строго говоря, не был переходом на четырехдневную рабочую неделю: в разных организациях норма в 35-36 рабочих часов реализовалась по-разному. Для следователей, например, рабочие дни сокращались на час с понедельника по четверг и на четыре часа в пятницу.

Несмотря на то, что далеко не все предприятия, участвовавшие в эксперименте, были государственными, большая их часть относилась к сектору услуг или административному сектору. Среди них не было заводов или строительных компаний.

Как измеряли продуктивность

Авторы исследования настаивают, что оно опровергает популярный аргумент о том, что сокращение рабочих часов в итоге приводит только к повышению нагрузки, потому что сотрудники вынуждены будут так или иначе работать сверхурочно, чтобы не терять производительности.

В ходе исследования выяснилось, что того же результата можно добиться, реорганизовав рабочие процессы.

"Сотрудники действительно стали работать меньше, что стало результатом внедрения новых стратегий работы и организации труда при взаимодействии работников и и их руководителей," - пишут авторы исследования.

Чаще всего это означало сокращение числа и продолжительности совещаний, снятие необязательных задач и перепланировку рабочих смен. "Мы сократили время, выделяемое на совещания, и постоянно стремимся свести их к минимуму, мы постоянно думаем о том, как выполнять задачи эффективнее", - говорит один из участников исследования.

При этом подход работает в совершенно разных организациях.

Только в Рейкъявике в 2018 году к исследованию подключилось семь школ, более 40 офисов, музеи и другие организации.

В случае с полицейским участком, например, в период непосредственно перед экспериментом и во время него (2017-2018 годы) количество выявленных нарушений на дорогах сохранилось на том же уровне, а количество закрытых дел за период эксперимента даже выросло. Осталось примерно на том же уровне и число дел, по которым были предъявлены обвинения.

Баланс важнее всего

Проблема с балансом между жизнью и работой не нова для Исландии.

Еще в 2005 году исследование установило, что каждый четвертый исландец, вернувшись с работы, уже не может найти в себе силы на домашние дела. При этом в других северных странах люди уставали не так сильно.

Авторы исследования обращают внимание на то, что хотя в Исландии высокий доходы на душу населения и низкая безработица, производительность труда там не так велика, как у ее соседей, несмотря на более продолжительную рабочую неделю.

Долгая неделя, таким образом, не обязательно означает высокую производительность труда, отмечает социолог-экономист из Венского университета Томас Реш.

"Судя по всему, в условиях четырехдневной рабочей недели мотивация сотрудников и производительность труда растет - люди чувствуют себя более мотивированными и более эффективно работают, - сказал он в беседе с Би-би-си. - Также может сказаться и то, что люди пытаются сохранить такую же производительность, как при прошлом 40-часовом режиме. Это побуждает их к более высокой степени концентрации на работе и минимизации пустой траты времени".

"Производительность труда можно представить как график в форме колокола - пик приходится на середину, когда сотрудники стимулируются достаточно, но не слишком много", - добавляет эксперт.

Участвовавшие в эксперименте сотрудники говорили, что в меньшей степени, чем раньше, чувствуют профессиональное выгорание. Родители-одиночки в опросах заявили, что у них появилось больше времени на детей.

"Это исследование показывает, что государственный сектор готов сделать первые шаги к сокращению рабочей недели", - говорит исследователь из Alda Гудмундр Харальдссон.

"Результаты свидетельствуют, что крупнейшее в истории исследование перехода на более короткую рабочую неделю стало ошеломляюще успешным", - прокомментировал директор исследований Autonomy Уилл Строндж.

Похожие эксперименты проходят и в других странах.

В Испании часть компаний перешла на четырехдневную неделю из-за коронавируса, а в Новой Зеландии пищевой гигант Unilever предоставляет сотрудникам возможность сократить рабочие часы на 20% без потери зарплаты.
 

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