Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

Компания Canon решила применить весьма оригинальный и одновременно спорный метод, который, по её мнению, позволит повысить «боевой дух» работников офиса. В китайском подразделении Canon Information Technology рядом с каждой дверью офиса установлена камера с алгоритмом ИИ, который распознаёт улыбки. Войти в тот или иной кабинет смогут только улыбающиеся сотрудники компании.

Историей поделилось издание The Financial Times, журналисты которого написали о том, как китайские компании всё больше следят за своими сотрудниками с помощью технологий с участием алгоритмов искусственного интеллекта. Работодатели следят за тем, какие программы используют сотрудники на своих компьютерах, чтобы оценить их производительность; с помощью камер видеонаблюдения считают, сколько времени они тратят на обеденный перерыв и даже отслеживают их передвижения вне офиса с помощью мобильных приложений.

Издание указывает, что Canon Information Technology анонсировала камеры по распознаванию улыбок ещё в прошлом году, заявив о том, что гаджеты являются частью набора инструментов для управления офисом. На тот момент новость не привлекла особого внимания.

Как пишет издание The Verge, многие современные программные комплексы, такие как Microsoft 365, тоже оснащены встроенными средствами наблюдения. Поскольку из-за пандемии всё больше людей работают из дома, компании внедряют эти функции, боясь потерять контроль над своими сотрудниками. Эти программы позволяют, например, фиксировать время работы человека за компьютером. Отмечается, что пандемия лишь сильнее развязала компаниям руки в этом отношении.

Издание The Verge добавляет, что ИИ-камеры с функцией распознавания улыбки - это наименее безопасный метод наблюдения. Есть и более строгие системы контроля, которые, возможно, тоже скоро станут частью корпоративной культуры.