Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

Как сообщает Bloomberg, четыре женщины, работавшие в Google, одержали очередную небольшую победу в длительном судебном процессе о неравенстве в оплате труда мужчин и женщин. Последнее решение суда означает, что иск теперь может применяться к 10 800 женщинам, которые занимали различные должности в Google с 2013 года.

Женщины, которые требуют возмещения ущерба на сумму более 600 миллионов долларов, утверждают, что Google нарушила Закон о равной оплате труда Калифорнии, заплатив им меньше, чем их коллегам-мужчинам. Кроме того, они получали повышения гораздо реже, чем мужчины. Согласно ранее поданному иску, женщины зарабатывают в Google почти на 16 800 долларов в год меньше, чем мужчины на аналогичном месте.

В феврале компания достигла соглашения с Министерством труда по поводу системной компенсации и дискриминации при приеме на работу в офисах в Калифорнии и Вашингтоне. Google согласилась выплатить более 2,5 миллиона долларов более чем 5 500 нынешним сотрудникам и кандидатам на работу, которые столкнулись с неравенством в оплате труда.

Google отрицает основные обвинения в иске.