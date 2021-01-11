Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, его общее состояние превысило 185 млрд долларов. Это произошло после того, как стоимость акций его автомобильной компании Tesla в очередной раз выросла во время торгов в четверг.

С 2017 года первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира занимал основатель Amazon Джеф Безос.

В чем же секрет успеха Илона Маска? Несколько лет назад корреспондент Би-би-си Джастин Роулетт почти целый час обсуждал это с ним самим. В свете его последних успехов мы решили вновь обратиться к тому интервью.

Вот его принципы успеха в делах.

1. Дело не в деньгах

Это ключевой пункт во взглядах Маска на ведение бизнеса. Во время интервью в 2014 году он признался Би-би-си, что не знает размера своего состояния. "Это же не мешок с деньгами, - говорил он. - Просто у меня есть определенные доли в Tesla, SpaceX, SolarCity, а рынок оценивает их стоимость".

Он ничего не имеет против стремления к богатству, если оно носит "этичный и приличный" характер, но утверждает, что им движет нечто иное.

И такой подход определенно себя оправдывает.

Состояние Маска, который был прообразом Железного человека (Тони Старка) в одноименных фильмах, оценивалось в 10 млрд долларов, когда мы разговаривали в 2014 году. Сейчас оно превысило 185 млрд.

Особенно хороши показатели принадлежащей ему компании-производителя электромобилей Tesla. В 2020 году ее акции подорожали на 700%, а капитализация превысила 600 млрд долларов. За эти деньги можно купить такие автомобильные компании, как Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler - и еще останется на Ferrari.

Но Маск, которому в этом году исполнится 50 лет, не планирует умирать богатым. Он говорил, что рассчитывает потратить большую часть своих денег на создание базы на Марсе, и не удивится, если на этот проект уйдут все средства.

На самом деле вполне возможно, что он, подобно Биллу Гейтсу, не захочет, чтобы его деньги лежали мертвым грузом в банке. И захочет использовать их для чего-то доброго и интересного.

2. Следуйте за тем, что вас увлекает

Та самая база на Марсе во многом объясняет, что именно Маск считает ключом к успеху. "Хочется, чтобы в будущем все было лучше, - сказал он корреспонденту Би-би-си. - Хочется, чтобы появились новые и захватывающие вещи, благодаря которым наша жизнь улучшится".

Возьмите, к примеру, SpaceX. Маск рассказал нам, что создал эту компанию, поскольку его расстраивала недостаточная масштабность американской космической программы.

"Я продолжал ждать, что мы отправимся за пределы Земли, отправим человека на Марс, создадим лунную базу. И полеты на орбиту станут более частыми", - говорил бизнесмен

Этого не произошло, и тогда Маску пришла в голову идея "Миссии марсианского оазиса", задачей которой должна была стать отправка на Марс небольшой оранжереи. Он надеялся, что этот проект поможет вернуть интерес к теме космических исследований и убедить американское правительство увеличить финансирование НАСА.

Пока Маск пытался реализовать свою задумку, он понял, что главная проблема - это "не отсутствие желания, а отсутствие способов". Оказалось, что космические технологии стоят намного дороже, чем могли бы. И - вуаля! На свет родился бизнес по созданию самых дешевых в мире космических ракет.

И вот что здесь самое главное: в его основе лежало не намерение заработать, а желание отправить человека на Марс.

Маск рассказал Би-би-си, что считает себя скорее инженером, чем инвестором. Он признается, что его главная мотивация в работе - страсть к решению технических задач. И именно это, а не количество долларов в банке, является для него мерилом успеха. Он знает, что все препятствия, которые приходится преодолевать его компаниям, помогают всем остальным в индустрии решать те же проблемы. И это всегда работает.

Именно поэтому незадолго до нашей встречи Маск объявил, что открывает для всеобщего использования патенты Tesla - таким образом он надеялся ускорить разработку электромобилей по всему миру.

3. Не бойтесь ставить масштабные задачи

Одна из самых необычных особенностей компаний Маска - это то, насколько дерзкие задачи они решают.

Он хочет совершить революцию в автомобильной индустрии, колонизировать Марс, построить суперскоростные поезда, которые будут передвигаться по вакуумным тоннелям, интегрировать искусственный интеллект с мозгом человека и перевернуть индустрию солнечной энергии и по производству батарей.

В этом нет какой-то одной общей линии. Все эти проекты - ровно те же футуристические фантазии, которые можно было найти в детских журналах, издававшихся в начале 1980-х годов. Достаточно сказать, что его бизнес по строительству тоннелей называется "The Boring Company" (что можно перевести как "скучная компания", хотя слово "boring" также означает "бурение").

Маск и не скрывает, что его во многом вдохновляют книги и фильмы, которыми он увлекался, когда рос в ЮАР.

И это приводит нас к третьему совету Илона Маска - не сдерживайте своих амбиций.

Он считает, что неспособность реализовать масштабные задачи буквально встроена в большинство существующих ныне компаний. Очень многие бизнесмены предпочитают двигаться крошечными шагами, говорит Маск. "Если вы руководите большой компанией и хотите добиться незначительных изменений к лучшему, а у вас что-то не выходит или затягивается, никто вас не станет обвинять", - сказал Маск. Например, можно сказать - я тут не при чем, это все поставщики.

Но если вы ставите действительно масштабные задачи - и с ними не справляетесь, вас точно уволят, уверяет Маск. Именно поэтому, продолжает он, большинство компаний очень медленно меняют к лучшему свои продукты - и не осмеливаются думать о чем-то совсем новом.

Поэтому он советует сосредоточить свои усилия "на чем-то, что действительно важно".

В личном рейтинге вещей, которые по-настоящему важны для Маска, можно выделить две вещи.

Во-первых, он хочет ускорить отход человечества от органического топлива. Вот что он говорит по этому поводу: "Мы пользуемся запасами газа и нефти, вытаскиваем все это на свет, хотя оно находилось под землей с Кембрийского периода. Если некая субстанция не видела света с момента, когда самым сложным организмом на Земле была губка, то нужно задаться вопросом, насколько мудро ее поднимать сейчас".

И во-вторых, он намерен обеспечить долгосрочное выживание человечества при помощи колонизации Марса и "превращения человечества в мультипланетарный вид".

Как мы уже говорили, нужно ставить действительно масштабные задачи.

4. Не бойтесь рисковать

Здесь все очевидно.

Чтобы добиться успеха, нужно быть готовым к риску, но к Маску это относится даже в большей степени, чем к большинству его коллег.

К 2002 году он продал доли в своих первых двух начинаниях - интернет-путеводителю по городам Zip2 и компании PayPal, осуществляющей онлайн-платежи. Тогда ему только исполнилось 30 лет, а на его счетах было почти 200 млн долларов.

Маск говорит, что планировал использовать половину своего состояния для бизнеса, а вторую половину - приберечь. Но все вышло несколько иначе.

Когда мы встречались, у Маска как раз закончился самый трудный период в его бизнес-жизни: его новые компании переживали множество сложностей роста. Первые три запуска SpaceX закончились неудачей, а Tesla преследовали различные проблемы при проектировке, на производстве и в отношениях с поставщиками.

А потом начался финансовый кризис.

У Маска был очень непростой выбор. "Я мог оставить себе деньги - и тогда мои компании наверняка не выжили бы. Или инвестировать то, что у меня было, и тогда может быть появится какой-то шанс", - рассказывает он.

Маск решил расстаться с деньгами.

В какой-то момент у него было настолько много долгов, что ему пришлось занимать у друзей просто, чтобы оплачивать свои личные повседневные расходы, признался он Би-би-си.

Но пугала ли его перспектива стать банкротом? Он утверждает, что не пугала: "Возможно, моим детям пришлось бы отправиться в государственную школу. Тоже мне, большое дело! Я сам ходил в государственную школу".

5. Не обращайте внимания на критику

Что его действительно огорчало - и в 2014 году было видно, что это его задевает все так же, - это радость, которую многие эксперты и обозреватели испытывали после его неудач. "Либеральное злорадство было просто поразительным, - говорит Маск. - Очень многие блогеры постоянно вели хронику смерти "Теслы".

На вопрос корреспондента Би-би-си о том, что многие видели в его амбициях самонадеянность и зазнайство, бизнесмен ответил так: "Самонадеянным было бы обещать, что мы это точно сделаем. А мы говорили, что хотим чего-то добиться и приложим для этого все возможные усилия".

И это - ключ к следующему бизнес-совету Илона Маска - не слушайте тех, кто вас критикует.

Маск признался в интервью Би-би-си, что в момент создания SpaceX или Tesla он не верил, что эти компании когда-нибудь начнут приносить прибыль. И никто другой тоже в это не верил.

Но Маск не обратил внимания на апокалиптические прогнозы и все равно пошел вперед.

Почему он это сделал? Давайте вспомним, что речь идет о человеке, который судит об успехе не по количеству заработанных денег, а по числу важных проблем, которые удалось решить в процессе.

Подумайте, насколько это позволяет раскрепостить ум. Он не беспокоится, что кто-то сочтет его идиотом, поскольку его финансовый расчет не оправдался. Для него по-настоящему ценна только реализация важных идей.

В результате принимать решения становится намного проще, потому что можно уделять внимание только тому, что действительно важно.

И рынок, по всей видимости, принимает его работу на ура.

В октябре прошлого года инвестиционный банк Morgan Stanley оценил SpaceX в 100 млн долларов. Компания поменяла правила игры на рынке космических полетов, но Маск будет больше всего горд тем, что ей удалось вдохнуть новую жизнь в американскую космическую программу.

В 2020 году космические корабли Маска Crew Dragon отправили на Международную космическую станцию шесть астронавтов. Это были первые подобные запуски, осуществленные с американской территории, с 2011 года, когда закончилась программа полета "шаттлов".

6. Получайте удовольствие

Если вы будете следовать этим советам, то при известной доле удачи тоже сможете стать невероятно знаменитым и богатым. И тогда можно немного расслабиться.

Общеизвестно, что Маск - трудоголик, он хвастается, что работает 120 часов в неделю над поддержанием производства автомобиля Tesla Model 3. Но после нашей встречи у него, вероятно, появилось больше времени для того, чтобы получать больше удовольствия от жизни.

Он становился героем многочисленных скандалов: на него подавали в суд за клевету, он употреблял легкие наркотики в прямом эфире и не раз писал, мягко говоря, неоднозначные посты в социальных сетях.

В 2018 году против него ополчился американский финансовый регулятор, поскольку он заявил в "Твиттере", что планирует увести Tesla с рынка и сделать ее частной корпорацией . А когда пандемия Covid-19 привела к закрытию завода Tesla в Сан-Франциско, он стал публично протестовать против карантинных ограничений.

В своем "Твиттере" он назвал панику из-за коронавируса "глупостью", а рекомендации не покидать свои дома "принудительным лишением свободы", описывая их как "фашистские" и нарушающие конституционные права.

Летом он объявил о планах избавиться от всего, что у него есть, поскольку имущество его "отягощает". А через несколько дней после этого Маск обрадовал "Твиттер" новостью, что его новорожденного сына будут звать "X Æ A-12 Маск".

Впрочем, похоже, что подобное непредсказуемое поведение не мешает бизнесу Илона Маска, и его амбиции сейчас высоки, как всегда.

В сентябре Маск пообещал, что в течение трех лет выведет на рынок "неотразимую" машину стоимостью 25 тыс. долларов, а все новые автомобили производства Tesla будут ездить на полном автопилоте.

А прошлый год закончился для Маска настоящей яркой вспышкой, когда в декабре SpaceX испытал свою новую ракету "Старшип", на которой планируется отправлять людей на Марс. Гигантская ракета взорвалась при посадке после шести минут успешного полета.

Илон Маск назвал эти испытания "потрясающим" успехом.