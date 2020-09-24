Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

Джонг Шаншан стал самым богатым человеком в Китае, согласно обновленным данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaire Index. Его состояние оценивается в $58,7 млрд.

Джонг обошел несменного в последние шесть лет лидера рейтингов китайских миллиардеров, основателя технологической компании Alibaba Group Джека Ма (состояние $56,7 млрд).

В глобальном рейтинге миллиардеров Джонг занимает 17-е место и официально является вторым самым богатым человеком в Азии, после владельца энергогруппы Reliance Industries индуса Мукеша Амбани ($85,2 млрд).

Джонг Шаншан по прозвищу "одинокий волк" заработал миллиарды на продаже бутилированной питьевой воды. Также большую долю капитала Джонгу приносит фармацевтическая компания, разрабатывающая вакцины.

Джонг основал Nongfu Spring в 1996 году. Она является одним из крупнейших продавцов в стране питьевой воды, чая и газированных напитков. В сентябре стоимость компании выросла в первый день листинга на Гонконгской фондовой бирже на 54%.

В апреле подконтрольная Джонгу фармкомпания Wantai Biological Pharmacy Enterprise провела IPO на Пекинской фондовой бирже и уже к августу рост цены акций компании принес ее владельцу $20 млрд. Компания работает с двумя университетам по разработке вакцины от COVID-19.

Джонг Шаншан, скорее всего, продержится на вершине списка самых богатых жителей Китая только до октября. В следующем месяце намечено IPO на Гонконгской и Пекинской биржах Ant Group, которое может принести ее владельцу Джеку Ма еще около $30 млрд. Ожидается, что капитализация Ant Group составит не менее $250 млрд.