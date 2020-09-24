Финансовые новости
- |
- 24.09.20
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
18:08 24.09.2020 |
Джонг Шаншан стал самым богатым человеком в Китае, согласно обновленным данным рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaire Index. Его состояние оценивается в $58,7 млрд.
Джонг обошел несменного в последние шесть лет лидера рейтингов китайских миллиардеров, основателя технологической компании Alibaba Group Джека Ма (состояние $56,7 млрд).
В глобальном рейтинге миллиардеров Джонг занимает 17-е место и официально является вторым самым богатым человеком в Азии, после владельца энергогруппы Reliance Industries индуса Мукеша Амбани ($85,2 млрд).
Джонг Шаншан по прозвищу "одинокий волк" заработал миллиарды на продаже бутилированной питьевой воды. Также большую долю капитала Джонгу приносит фармацевтическая компания, разрабатывающая вакцины.
Джонг основал Nongfu Spring в 1996 году. Она является одним из крупнейших продавцов в стране питьевой воды, чая и газированных напитков. В сентябре стоимость компании выросла в первый день листинга на Гонконгской фондовой бирже на 54%.
В апреле подконтрольная Джонгу фармкомпания Wantai Biological Pharmacy Enterprise провела IPO на Пекинской фондовой бирже и уже к августу рост цены акций компании принес ее владельцу $20 млрд. Компания работает с двумя университетам по разработке вакцины от COVID-19.
Джонг Шаншан, скорее всего, продержится на вершине списка самых богатых жителей Китая только до октября. В следующем месяце намечено IPO на Гонконгской и Пекинской биржах Ant Group, которое может принести ее владельцу Джеку Ма еще около $30 млрд. Ожидается, что капитализация Ant Group составит не менее $250 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страсти по 208-му округу. Как Ляшко тянут в парламент и зачем он там Ахметову
|Кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически «с нуля» – замглавы НБУ Сологуб
|Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко
|Закон против отрицания российской агрессии: Как Сталин и Путин могут рассорить «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров
|Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров
|Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра
|Как достучаться до тех, кто не любит Facebook
|Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%
Это интересно
|Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Названы причины непопулярности электромобилей
|В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей
|Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android
|Будущие модели BMW научатся «чувствовать» дорогу
|Microsoft покупает Bethesda, и это может быть самый сильный удар Xbox по PlayStation. Но пока вопрос с эксклюзивностью открыт