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Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров
09:57 24.04.2020 |
Сотрудники торговой площадки Amazon использовали приватные данные независимых продавцов для разработки и выпуска собственных продуктов. Имея доступ к чужой информации, компания знала, какие продукты и по какой цене ей нужно выпускать, чтобы они были интересны покупателям и приносили большой доход.
Обо всем этом стало известно благодаря расследованию, проведённому изданием Wall Street Journal. Журналисты пообщались как минимум с 20 бывшими сотрудниками Amazon и выяснили, что некоторые руководители имели доступ к данным продаж популярных товаров от сторонних производителей. Если же такой возможности не было, бизнес-аналитики могли произвести выгрузку данных. Такая практика внутри компании называлась «переходом через забор».
Журналисты WSJ обратились за комментариями к представителям Amazon, но они ответили не сразу. Они подтвердили, что имеют доступ к некоторой информации, но запрещают сотрудникам использовать ее для запуска собственных продуктов. Представители пообещали, что проведут внутреннее расследование для прояснения ситуации. В то же время бывшие сотрудники торговой площадки сообщили изданию, что руководство открыто обсуждало практику «перехода через забор» даже на общих собраниях.
Результат расследования Wall Street Journal противоречит предыдущим заявлениям Amazon том, что использование таких данных нарушает политику компании. Она производит собственную продукцию под брендом AmazonBasics и продаёт ее на той же площадке, что и независимые продавцы. За это компания много раз подвергалась критике, потому что она явно активнее продвигала свою продукцию, мешая зарабатывать другим производителям.
О «подозрительных» действиях компании Amazon уже узнали регулирующие органы. Они признали, что описанная журналистами практика может быть антиконкурентной. Есть информация, что Федеральная торговая комиссия США уже начала проверку.
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