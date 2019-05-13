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Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам
19:48 13.05.2019 |
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали результаты исследования, в ходе которого изучалось влияние роботизации на сферу труда.
Роботы и системы искусственного интеллекта в последнее время демонстрируют стремительное развитие. Они способны выполнять рутинные задачи с более высокой эффективностью, нежели это делает человек. А поэтому робототехнические комплексы берут на вооружение самые разные компании - от операторов сотовой связи до промышленных предприятий.
Как показало исследование, в ближайшие 20 лет от роботизации в большей степени пострадают работники-женщины, нежели мужчины.
«Женщины реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом и, напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения», - отмечает газета «Ведомости».
Специалисты полагают, что вероятность замены на робота среди женщин-сотрудников составляет в среднем 40 %. Для сравнения: среди мужчин данный показатель равен 38 %.
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