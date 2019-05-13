Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обнародовали результаты исследования, в ходе которого изучалось влияние роботизации на сферу труда.

Роботы и системы искусственного интеллекта в последнее время демонстрируют стремительное развитие. Они способны выполнять рутинные задачи с более высокой эффективностью, нежели это делает человек. А поэтому робототехнические комплексы берут на вооружение самые разные компании - от операторов сотовой связи до промышленных предприятий.

Как показало исследование, в ближайшие 20 лет от роботизации в большей степени пострадают работники-женщины, нежели мужчины.

«Женщины реже решают задачи, требующие аналитических и коммуникативных навыков, реже заняты физическим трудом и, напротив, чаще мужчин выполняют рутинные задачи, не требующие дополнительного обучения», - отмечает газета «Ведомости».

Специалисты полагают, что вероятность замены на робота среди женщин-сотрудников составляет в среднем 40 %. Для сравнения: среди мужчин данный показатель равен 38 %.